Ogres novada pašvaldības budžeta prioritātes ir: attīstīt pašvaldības teritorijas un nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību visās novada teritoriālajās vienībās; pilnveidot un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; pilnveidot sociālo darbu, nodrošinot sociālo atbalstu maznodrošinātajai novada iedzīvotāju daļai.
Līdztekus pašvaldībām noteikto pastāvīgo funkciju izpildei un pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 2022. gadā Ogres novadā tiks turpināti jau iesāktie infrastruktūras attīstības projekti, kā arī izstrādāti projektu pieteikumi, lai, piesaistot investīcijas un aizņēmumus, varētu nodrošināt nepārtrauktu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Ogres novada pašvaldības 2022. gada budžeta ieņēmumos plānoti 80 984 713 eiro un izdevumos – 115 695 291 eiro.
Kopā ar budžeta atlikumu 17 324 686 eiro un kredītresursiem 27 376 204 eiro pieejamie finanšu līdzekļi 125 685 603 eiro apmērā.
Pašvaldības aizņēmumus plāno, lai nodrošinātu projektu realizāciju pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai, un ir tiesīgas ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” noteiktajiem aizņēmumu mērķiem un apjomā. 2022. gadā Ogres novada pašvaldības budžetā Valsts kases aizņēmumi plānoti 27 376 204 eiro apjomā 10 pašvaldības infrastruktūras attīstības projektu realizācijai.
Apjomīgākais no šiem projektiem – 8.1.2.SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” – saistīts ar Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta kompleksa celtniecību, no kopējās kredītresursu summas lielākā daļa – 21 290 315 eiro – paredzēta tieši šim projektam.
Otrs lielākais kredīts – 2 394 808 eiro – tiks izlietots ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” realizācijai. Šis projekts tiek īstenots saskaņā ar Deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam Rīcības plānu nolūkā izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Ogres novadā. Realizējot šo projektu, Suntažu ielā 2, Ogrē, tiks izveidota grupu dzīvokļa un “atelpas brīža” pakalpojumu infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumu infrastruktūra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī tiks izveidota dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem Ogres novada Sociālā dienesta ēkā Upes prospektā 16, Ogrē.
Kredītresursi 529 925 eiro apmērā tiks piesaistīti arī investīciju projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus” realizācijai, šī projekta ietvaros tiek pārbūvēta Ogres novada Sporta centra sporta zāle.
Aizņēmuma kopējā summā ietilpst arī 1 028 438 eiro, kas paredzēti Madlienas ielas, Lauberes ielas, Bezdelīgu ielas un Saules prospekta, Ogrē, pārbūvei un Dubkalnu ceļa pārbūvei Tīnūžu pagastā “Dubkalnu ezera meži” – 299 985 eiro.
Projekta “Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība 2” īstenošanai tiek ņemts 161 568 eiro liels kredīts, lai norēķinātos par datoriem, kas iegādāti mācību procesa organizēšanai novada skolās.
Savukārt kredītu 1 971 150 eiro apmērā pašvaldība ņems SIA “Lielvārdes Remte” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārta” īstenošanai.
Uz 2022. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 86 aizņēmumu līgumi, aizņēmumu saistību atlikums – 68 128 458 eiro. Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2022. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 5 500 446 eiro apmērā.
