Dabas parks Ogres ieleja
Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informēja, ka pašvaldība šī gada janvārī iesniedza projekta iesniegumu “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana NATURA 2000 teritorijā dabas parka “Ogres ieleja”” Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) organizētajā projektu iesniegumu atklātajā atlasē. Šī gada 18. martā saņemta CFLA vēstule, ka projekta iesniegums ir apstiprināts, tālākai tā virzībai nepieciešams domes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu un finansēšanas avotiem. A.Romanovska skaidroja, ka galvenās projekta aktivitātes ir Sumuldas dabas izziņas takas izveidošana Sumuldas upes ietekas Ogres upē vietā Meņģeles pagastā, autostāvlaukuma izbūve, nojumes, norāžu zīmju, informācijas stenda uzstādīšana, atpūtas vietu ierīkošana, veselības maršruta izveide Ogresgalā. Projekta ietvaros paredzēta arī apauguma noņemšana un skatu atsegšana Ogres upes ielejā. Projekta īstenošanas rezultātā Ogres upes ielejas teritorijā labdabīgi tiks ietekmēti biotopi un augu sugas.
Domes sēdē tika apstiprināta projekta “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” kopējo izmaksu summa 294 117,66 eiro apmērā, no kuras Kohēzijas fonda finansējums ir 85% apmērā jeb 250 000 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 3% jeb 8 823,53 eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb 35 294,13 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks nodrošināts projekta līdzfinansējums no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2022. gadam un 2023. gadam.
Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, pārbūve
Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumu Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 4.1.1. apakšpunktam Ogres novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 2022. gada 18. martā ir iesniegusi investīciju projekta pieteikumu “Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru”. Ogres novada pašvaldības budžetā minētajam projektam 2022. gadā bija paredzēts 1 714 572 eiro, savukārt saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 4.6. apakšpunktu investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 65 procenti valsts budžeta finansējuma tiek izmantoti līdz projekta iesniegšanas gada 31. decembrim. Saskaņā ar veikto publisko iepirkumu atbilstošā pretendenta piedāvātā līgumcena ir 2 783 168,94 eiro (bez PVN). Līdz ar to investīciju projekta kopējā summa ir 3 367 634,42 eiro (ar PVN), no tiem 65% 2022. gadā ir 2 188 962,37 eiro. Plānots, ka valsts budžeta finansējums šim projektam tiek piesaistīts 853 371,27 eiro 2022. gadā un 459 507,61 eiro 2023. gadā, savukārt pašvaldības līdzfinansējums nepieciešams 1 335 591,1 eiro 2022. gadā un 719 164,44 eiro 2023. gadā. Tāpat ir jāieplāno arī būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, kas varētu sastādīt 42 000 eiro (21 000 eiro 2022. gadā un 21 000 eiro 2023. gadā). Līdz ar to projekta īstenošanai nepieciešams lemt par projekta budžeta, t.sk. pašvaldības līdzfinansējuma palielinājumu.
Ņemot vērā minētās izmaiņas, dome pieņēma lēmumu apstiprināt minētā investīciju projekta kopējo izmaksu summu 3 409 634,42 eiro apmērā, no kuras pašvaldības līdzfinansējums 2022. gadā ir 1 356 591,10 eiro un 2023. gadā - 740 164,44 eiro. Lēmums paredz, ka projekta apstiprināšanas gadījumā papildu plānotajam tiks nodrošināts projekta līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2022. gadam “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 642 019,10 eiro.
Klinšu kāpšanas sienas piebraucamā ceļa izbūve
A.Romanovska ziņoja, ka atbilstoši šī gada 8. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 4.1.2. apakšpunktam, Ogres novada pašvaldība VARAM 21. martā ir iesniegusi papildinošo investīciju projektu “Klinšu kāpšanas sienas piebraucamais ceļš”.
Lai nodrošinātu piekļuvi klinšu kāpšanas sienai, ko plānots izbūvēt uz ūdenstorņa Ogrē, Zvaigžņu ielā, nepieciešams izbūvēt piebraucamo ceļu (demontēt degradēto esošo asfaltu, tā apakškārtu, uzklāt jaunu asfaltbetonu, izveidot ceļa kabatu (34,5 m2), nodrošinot ceļam lietus ūdens noteksistēmu, uzbūvēt āra apgaismojuma laternas un novērošanas kameras).
Dome apstiprināja šī papildinošā investīciju projekta kopējās izmaksas 100 350 eiro apmērā, no kuras pašvaldības līdzfinansējums 2022. gadā ir 25 252,50 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
Elektroapgādes izveidošana elektrotīkliem Taurupes muižas klēts rekonstrukcijai
Līdzīgi kā iepriekšējais lēmums, ar šis saistīts ar papildinošo investīciju projektu, kas 21. martā iesniegts VARAM. Investīciju projekta “Esošas ēkas rekonstrukcija - Taurupes muižas klēts pārbūve” ietvaros tiek būvēta ārējā elektrība (tranšejas un kabeļi), lietotāja pieslēgums – no skaitītāja līdz ēkai (tranšejas, kabeļi) un zibens aizsardzība. Papildinošā investīciju projekta ietvaros nepieciešams izbūvēt elektrības apgaismes tīkla iekārtas atbilstoši muzeja, kas atradīsies ēkā, funkcionalitātes prasībām, t.sk., piemērojot projekciju prezentācijai, nepieciešams izbūvēt papildu elektrības kabeļus un caurules, kā arī sadalnes (komplektā ar automātiku, komutācijas un aizsardzības aparatūru, pieslēgspailēm, kas marķētas atbilstoši shēmai).
Domes sēdē deputāti apstiprināja papildinošā investīciju projekta kopējo izmaksu summu 135 000 eiroapmērā, no kuras Pašvaldības līdzfinansējums 2022. gadā ir 20 250 eirono budžeta līdzekļiem “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
Papildu darbi Jauniešu mājas pārbūvei
Pašvaldība VARAM ir iesniegusi arī papildinošo investīciju projektu “Papildu darbi Jauniešu mājas pārbūvei Brīvības ielā 40, Ogrē”.
A.Romanovska informēja, ka ēkai ir nepieciešama pārseguma stiprināšana. Ēkas pagraba, kurā atrodas siltummezgls, durvis ir nolietotas, vecas un nav drošas, tās jāmaina. Ir plānots veikt arī ēkas bēniņu siltināšanu, ierīkot ventilāciju. Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvalde iniciējusi nepieciešamību apgaismojumam, papildinājumus elektrības sadalē, lai varētu organizēt jauniešu radio pasākumus.
Lai varētu īstenot minētos darbus, kas iekļauti papildinošo investīciju projektā, dome apstiprināja šī projekta kopējo izmaksu summu 86 875eiro apmērā, no kuras pašvaldības līdzfinansējums 2022. gadā ir 13 031,25 eiro no budžeta līdzekļiem “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.