Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs sēdes laikā sniedza detalizētu skaidrojumu par noteikumu izstrādes gaitu un to pamatojumu.
Kārtības tapšanā tika ieguldīts ļoti liels darbs gan no Izglītības pārvaldes speciālistu puses, gan arī no novada pedagogu puses. Noteikumu izstrāde tika uzsākta 6. augustā, izveidojot darba grupu, kuras sastāvā ietilpa viens pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs no katra vēsturiskā novada, kā arī pedagogu arodbiedrības vadītājs un Ogres novada Izglītības pārvaldes speciālisti. Papildus tam tika izveidotas logopēdu un izglītības psihologu darba grupas, kas skatīja situāciju attiecībā uz šiem speciālistiem. Patstāvīgi darbojās arī Ogres novada Izglītības pārvaldes speciālistu darba grupa, kas strādāja pie šo noteikumu tapšanas. Noteikumu projekts tika izskatīts arī visu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksmē, saņemot atgriezenisko saiti un iekļaujot to noteikumu projektā.
Nepieciešamība izstrādāt šādus noteikumus un veikt izmaiņas esošajā sistēmā radās līdz ar jaunā Ogres novada izveidi, kā arī ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Lai sniegtu skaidrību novada pedagoģiskajiem darbiniekiem par principiem, pēc kādiem tiks noteikta viņu darba alga, noteikumu projekts tika virzīts izskatīšanai steidzamības kārtībā.
Līdz šī gada 1. septembrim Ministru kabineta noteiktā minimālā pirmsskolas pedagoga darba samaksa par 40 darba stundām bija 790 eiro, savukārt no 1. septembra, atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, tā ir noteikta 872 eiro, kas nozīmē pieaugumu par 10,4%. Finansējums šo nosacījumu izpildei no valsts puses paredzēts tikai 5 – 6 gadu vecu bērnu apmācībai, savukārt bērniem no 1,5 līdz 5 gadu vecumam līdzekļi jāmeklē pašvaldības budžetā.
I. Grigorjevs arī vērsa uzmanību uz to, ka no 1. septembra Ministru kabinets kā minimālo pedagoga darba samaksu pamata un vidējā izglītībā ir noteicis 1106,67 eiro, tādējādi jau likumdošanas līmenī paredzot, ka minimālais atalgojums pirmsskolas pedagogam ir tikai 79% no minimālā atalgojuma skolas pedagogam.
Papildus tam pastāv ļoti liela dažādība Ogres un citu vēsturisko novadu noteikumos par pirmsskolas pedagogu darba samaksu gan attiecībā uz samaksu par 40 darba stundām (amplitūda no 790 līdz 950 eiro), gan likmju skaitu, kas ir īpaši atšķirīgas mūzikas un sporta skolotāju gadījumā.
Kā norādīja I. Grigorjevs, noteikumu izveides galvenie mērķi ir virzīties uz vienlīdz kvalitatīvu un pieejamu pirmsskolas izglītību visā Ogres novadā, kā arī radīt saprotamu, taisnīgu un motivējošu atalgojuma sistēmu esošo darbinieku saglabāšanai un jaunu darbinieku piesaistei.
Šim nolūkam ir izstrādāts algoritms atalgojuma noteikšanai pirmsskolas grupas skolotājam, pamatojoties uz valstī noteikto minimālo darba samaksu 872 eiro un paredzot darba algas pieaugumu atkarībā no tā, cik lielā grupā strādā pedagogs un kāda ir viņa kvalitātes pakāpe (tā tiek noteikta katrā izglītības iestādē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, un tās piešķiršanas kārtību katrā izglītības iestādē saskaņo Ogres novada Izglītības pārvalde). Līdz ar to plānotā samaksa par 40 darba stundām variē no 872 līdz 977 eiro, un, lai arī tā joprojām nesasniedz zemāko valstī noteikto samaksas līmeni pamata un vidējā izglītībā (1106,67 eiro), tomēr ir būtiski lielāka salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju.
I. Grigorjevs deputātiem prezentēja ekonomiskos aprēķinus gan par to, kā noteikumu ieviešanas rezultātā mainīsies pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojums katrā no vēsturiskajiem novadiem, gan arī par finanšu ietekmi (pēc šī brīža aprēķiniem papildu izmaksas varētu būt aptuveni 30000 eiro mēnesī).
Jāatzīmē, ka situācija vēsturiskajā Ikšķiles novadā ir vissarežģītākā, jo kādreizējā Ikšķiles novada dome neilgi pirms Administratīvi teritoriālās reformas pieņēma lēmumu par būtiski augstākas pirmsskolas pedagogu algas likmes noteikšanu nekā citos vēsturiskajos novados. Tieša formulas piemērošana samazinātu šo pedagogu algas, tāpēc šajā mācību gadā – līdz 2022. gada 31. augustam – vēsturiskā Ikšķiles novada pirmsskolas izglītības iestādēm tiek piedāvāti citi nosacījumi, lai nepasliktinātu pirmsskolas pedagogu situāciju. Ar 2022. gada 1. septembri arī vēsturiskā Ikšķiles novada pirmsskolas izglītības iestādes – “Urdaviņa”, “Čiekuriņš” un Tīnūžu sākumskola – pilnībā iekļautos vienotā sistēmā.
Izglītības pārvaldes vadītājs rosināja nākotnē turpināt iekšējo diskusiju arī par citiem jautājumiem – tādiem kā saprotamas un taisnīgas atalgojuma sistēmas izveide izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, metodiķiem un speciālajiem pedagogiem, līdzdalība Ministru kabineta noteikumu izstrādē, iespēju izskatīšana optimālas darba organizācijas formas ieviešanai pirmsskolā u.c.
Deputāti, Marisam Martinsonam un Tomam Āboltiņam balsojot “Pret” un pārējiem balsojot “Par”, lēma par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu pieņemšanu, tādējādi paredzot vienotu kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības grupu piepildījumu, pedagogu amatu vienību skaitu un aprēķina pedagogu darba samaksu. Noteikumi piemērojami, sākot ar šo mācību gadu.