Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi, kuri attiecīgi tiek piemēroti bijušo Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus sociālo pakalpojumu veidus, samaksas kārtību un iedzīvotāju kategorijas, kuras no samaksas par pakalpojumu ir atbrīvojamas, izdevumus sedzot no pašvaldības budžeta. Daļa no pakalpojumiem, ko ietver spēkā esošie saistošie noteikumi, tiek finansēti no pašvaldības budžeta, sedzot pakalpojumu sniedzēja uzturēšanas izmaksas un speciālistu darba algu.
Ievērojot Ogres novada pašvaldības budžetā sociālajiem pakalpojumiem paredzētos līdzekļus, kā arī normatīvajos aktos noteikto, izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts, kas visā jaunizveidotajā Ogres novadā nosaka vienādus sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas kārtību un sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma samaksas kārtību.
Sociālo pakalpojumu veidi
Saistošo noteikumu projekts paredz, ka Ogres novada Sociālais dienests sniedz vai nodrošina šādus pašvaldības pilnībā vai daļēji finansētus sociālos pakalpojumus- vairāk šeit:
Tiesības saņemt pašvaldības sociālos pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Ogres novada administratīvajā teritorijā (izņemot 13. punktā minēto patversmes vai naktspatversmes pakalpojumu un 19. punktā minētos sociālos pakalpojumus, kuri būs pieejami neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas).
Visi sociālo pakalpojumu veidi Ogres novada iedzīvotājiem būs pieejami jebkurā to sniegšanas vietā novada teritorijā, līdz ar to tiks nodrošināta sociālo pakalpojumu plašāka pieejamība.
Deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu un nolēma to virzīt izskatīšanai domes sēdē 2022. gada 27. janvārī.