Interese par futbolu ir liela, esošie futbola laukumi ir noslogoti, tieši tādēļ, lai nodrošinātu plašākas iespējas trenēties gan bērniem, gan profesionāļiem, pašvaldība vēlas izveidot vēl vienu futbola laukumu, kurš varētu atrasties Jaunogres vidusskolas teritorijā. Jau pavisam drīz administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ogres novads būs lielākais novads Latvijā, un tas ir vēl viens faktors, kāpēc ir būtiski veicināt sporta iespējas novadā.
V. Ļašenko apstiprināja gatavību kopīgi attīstīt futbola infrastruktūru Ogres novadā, piebilstot, ka šeit tam ir ļoti piemērota vieta. S. Kovaļovs uzsvēra, ka Ogrē futbols vienmēr ir bijis spēcīgs un ar labām tradīcijām. Šobrīd gan aktīva rosība nenotiek, taču, apvienojot spēkus, šo sporta veidu novadā var atkal atjaunot. LFF pārstāvji ir gatavi sadarboties ar pašvaldību, izveidojot futbola laukumu Jaunogres vidusskolas teritorijā. Sadarbības modelis paredz, ka pašvaldība izstrādā projektu, attīsta infrastruktūru, savukārt LFF nodrošina futbola laukuma seguma ieklāšanu.
E. Helmanis uzsvēra, ka pašvaldība ir gatava nopietni pilnveidot sporta jomu novadā. Attīstot futbolu, jāņem piemērs no Ogres basketbola skolas projekta, kad basketbola skolas audzēkņi veido Basketbola kluba "Ogre" komandas pamatu. Viņaprāt, ir ļoti svarīgi, ka komandā ir vietējie cilvēki, no mūsu sporta skolām.
"Stiprinot jauniešu futbolu, izaugs profesionāli sportisti. Jaunais novads ar vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju būs lielākais novads Latvijā, mums ir jāpaplašina iespējas nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus – arī sporta jomā. Futbolu var attīstīt tikpat kvalitatīvi kā basketbolu, mums ir pieredze un izpratne, kā to izdarīt, esam gatavi uz to mērķtiecīgi iet," piebilda domes priekšsēdētājs. Viņš pateicas domes deputātam J. Laizānam par ieguldījumu šīs ieceres īstenošanā, izveidojot veiksmīgu sadarbību ar LFF. Pateicoties šai sadarbībai ar papildu finansējuma piesaisti būs iespēja sakārtot Jaunogres vidusskolas sporta laukumu, kuru varēs izmantot arī tuvāko māju iedzīvotāji.
Pēc sarunas J. Laizāns kopā ar LFF pārstāvjiem apmeklēja Jaunogres vidusskolu, lai apskatītu potenciālo vietu futbola laukuma izveidei.
LFF gatavi attīstīt futbolu Ogres novadā
Šodien, 2. martā, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Ogres novada pašvaldības domes deputāts Juris Laizāns tikās ar Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidentu Vadimu Ļašenko un LFF viceprezidentu Sergeju Kovaļovu, lai pārrunātu futbola attīstības iespējas Ogres novadā.Sarunas sākumā E. Helmanis iepazīstināja LFF pārstāvjus ar Ogres novada attīstības plāniem un iecerēm. Viņš uzsvēra pašvaldības gatavību attīstīt futbolu Ogres novadā. Šobrīd Ogrē ir divi futbola laukumi, taču ar to ir par maz, lai pilnvērtīgi atbalstītu un attīstību šo sporta veidu.