Pretendenti inkubācijas un pirmsinkubācijas programmām tiek aicināti no Stopiņu, Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Ropažu, Lielvārdes, Ķeguma, Kokneses, Skrīveru, Aizkraukles, Salas, Jaunjelgavas, Neretas un Viesītes novadiem, kā arī Jēkabpils pilsētas.
Pirmsinkubācijas (PINK)programma piemērota jaunajiem uzņēmējiem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu vai pakalpojumu, bet inkubācijas (INK)programmā aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kuri jau ir izstrādājuši savus produktus vai pakalpojumus un uzsākuši saimniecisko darbību.
Inkubācijas programma piemērota uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā ne ilgāk par 3 gadiem. Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus un pakalpojumus, kā arī palielināt inkubācijas dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē tie kļūtu par globāli konkurētspējīgiem un eksportējošiem uzņēmumiem.
Mūsu mērķis ir uzrunāt jaunos uzņēmējus, kuri strādā tehnoloģiju nozarēs un kuriem ir augsts eksporta potenciāls.Biznesa inkubatori piedāvā inkubācijas dalībniekiem ne vien bezmaksas apmācību iespējas, mentoru konsultācijas un koprades telpas, bet arī grantus līdz 50% no attiecināmajām izmaksām dažādu pakalpojumu apmaksai un ražošanas iekārtu iegādei. Izejmateriālu iegādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Jāuzsver, ka atbalsts neatmaksājamu grantu veidā uzņēmumiem ir pieejams jau no uzņemšanas inkubatorā.Šobrīd katrs trešais inkubatora uzņēmums eksportē savas preces vai pakalpojumus.
LIAA biznesa Inkubatori ir Latvijas un ES atbalsta programma, kura ir veidota, iedvesmojoties no jaunuzņēmumu biznesa kultūras un darba metodoloģijas. Apmācības tiek organizētas brīvā formātā, fokusējoties uz uzņēmēju interesēm un apgūstamo zināšanu nepieciešamību. Šī ir lielākā jauno uzņēmumu kopiena un kontaktu tīkls Latvijā ar pieeju LIAA pārstāvniecībām 18 pasaules valstīs.
"Inkubators ir vieta, kas piedāvā zināšanas, kontaktus un rūpīgi atlasītus risinājumus, lai jebkuram jaunam vai esošam biznesam dotu iespēju augt vēl straujāk" tā savu izvēli pamato Ogres biznesa inkubatora dalībnieks SIA "Latvianamusementagency" (ABpark) dibinātājs Mārtiņš Brezauckis.
- gadā LIAA Ogres biznesa inkubatora inkubācijas dalībnieki kopā sasnieguši 6,7 milj. EUR apgrozījumu. Kopējais uzņēmumu eksporta apjoms no apgrozījuma 2020. gadā sasniedza 49,4%. LIAA Ogres biznesa inkubatora dalībnieki kopā radījuši 45 jaunas darba vietas.
LIAA Ogres biznesa inkubators organizē tiešsaistes “Info stundu” 26. februārī plkst. 16.00, kuras laikā varēs vairāk uzzināt par inkubatora uzņēmējdarbības atbalsta iespējām, kā arī uzdot jautājumus biznesa inkubatora pārstāvjiem. Papildus informācija un reģistrācija tiešsaistes semināriem facebook.com/LIAAOgre
Vairāk informācijas par biznesa inkubatoru programmu un pieteikšanās kārtību, kā arī pieteikties uz individuālām konsultācijām var, rakstot uz LIAA Ogres biznesa inkubatora e-pastu , zvanot tālr.nr.62400902, kā arī LIAA tīmekļa vietnē šeit:
Pieteikumus pirmsinkubācijai un inkubācijai varēs iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz (e-doc iesniegšanas termiņa laika zīmogs – līdz 2021. gada 22. marta plkst. 23:59).
LIAA biznesa inkubatoru programmu finansē Latvijas Republika un Eiropas Reģionālais attīstības fonds projektā "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators".
Informāciju sagatavoja Jana Millere, LIAA Ogres biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja