No 2022. gada 21. februāra līdz 21. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās divpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā.
Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā programmas dalībniekiem ir iespēja saņemt visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas jeb kopradi, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības (ierobežojumu laikā apmācības tiek nodrošinātas tiešsaistē), kā arī vērtīgus kontaktus un pievienošanos lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.
Inkubācijas programma, papildus pirmsinkubācijas atbalstam, sniedz iespēju saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Katram inkubācijas programmas dalībniekam būs pieejams grantu atbalsts līdz EUR 15 000 pakalpojuma izmaksu segšanai, ražošanas iekārtu un izejmateriālu izmaksu iegādei. Atbalstu varēs izmantot līdz 2023. gada beigām. Inkubācijas programmā var pieteikties jaundibināti uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem.
Pieteikšanās LIAA biznesa inkubatoru atbalsta programmām norisināsies divās kārtās – sākotnēji tiks gaidīti pieteikumi no inkubācijas programmas pretendentiem, laikā no 21. februāra līdz 4. martam; savukārt pirmsinkubācijas programmas pieteikumu pieņemšana notiks no 1. marta līdz 21. martam.Pieteikumus programmām varēs iesniegt elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz vai caur portālu www.latvija.lv.
Pirms pieteikuma aizpildīšanas, interesenti aicināti pieteikties uz klātienes un tiešsaistes konsultācijām sev tuvākajā reģionālajā biznesa inkubatorā vai tā atbalsta vienībā. Februārī un martā LIAA biznesa inkubatori visā Latvijā rīkos arī“INFO dienas”, kuru laikā būs iespēja paplašināti uzzināt par inkubatoru sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām, kā arī par pieteikšanās un uzņemšanas kārtību. Informācija par visiem biznesa inkubatoru pasākumiem tiks publicēta biznesa inkubatoru sociālo tīklu kontos un LIAA mājas lapā šeit:
Jaunie uzņēmēji aicināti atrast sev tuvāko reģionālo LIAA biznesa inkubatoru pēc to darbības teritorijas – Daugavpilī, Jelgavā (atbalsta vienībaBauskā), Jūrmalā (atbalsta vienība Tukumā), Kuldīgā (atbalsta vienība Talsos), Liepājā (atbalsta vienība Saldū), Madonā (atbalsta vienības Gulbenē un Alūksnē), Ogrē (atbalsta vienība Jēkabpilī), Rēzeknē, Siguldā, Valmierā (atbalsta vienības Cēsīs un Smiltenē) un Ventspilī. Savukārt radošo industriju biznesa ideju autori no visas Latvijas aicināti pieteikumus iesniegt Radošo industriju inkubatorā Rīgā.
LIAA biznesa inkubatoros savu biznesa ideju attīstījuši 2474 pirmsinkubācijas dalībnieki, no kuriem vairāk kā 50 biznesa ideju autori bijuši latvieši, kas dzīvo ārvalstīs jeb diasporas pārstāvji. Inkubācijas programmā šobrīd savu uzņēmumu turpina attīstīt 363 jaunie uzņēmēji un to komandas, bet 86 inkubācijas programmu veiksmīgi noslēguši, saņemot atbalstu 4 gadu garumā.
LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators".
Informāciju sagatavoja LIAA Komunikācijas un informācijas departaments