Līderis viens, bet... Par ko savu balsi atdeva iedzīvotāji Ogres novadā?

Provizoriski jaunajā Saeimā vietu sadalījums būs sekojošs:
- 41 mandāts "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija";
- 17 mandāti LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ;
- 15 mandāti SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI;
- 10 mandāti Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK";
- 10 mandāti "PROGRESĪVIE";
- 7 mandāti Jaunā VIENOTĪBA.
Pārējie politiskie spēki, kuri kandidēja 15. Saeimas vēlēšanās, nav pārvarējuši 5% barjeru, liecina CVK provizoriskie dati.
Ogres novada vēlēšanu iecirkņos nobalsoja 27 374 balsstiesīgie. "OgreNet" apkopoja CVK provizoriskos datus par to, cik balsis ieguva partijas tieši Ogres novadā:
- "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" ieguva 11 787 jeb 43,10% balsis;
- Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ieguva 2 928 jeb 10,71% balsis;
- LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ ieguva 2 369 jeb 8,66% balsis;
- Jaunā VIENOTĪBA ieguva 2 124 jeb 7,77% balsis;
- "PROGRESĪVIE" ieguva 1 955 jeb 7,15% balsis;
- SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI ieguva 1 743 jeb 6,37% balsis.
Pārējie politiskie spēki Ogres novadā nepārvarēja 5% barjeru:
- "Mēs mainām noteikumus" ieguva 1 283 jeb 4,69% balsis;
- Zaļo un Zemnieku savienība ieguva 1 042 jeb 3,81% balsis;
- "Latvijas attīstībai" ieguva 659 jeb 2,41% balsis;
- "Austošā Saule Latvijai" ieguva 463 jeb 1,69% balsis;
- "Gobzema saraksts" ieguva 292 jeb 1,07% balsis;
- Politiskā partija "Stabilitātei!" ieguva 166 jeb 0,61% balsis;
- Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" ieguva 126 jeb 0,46% balsis;
- JKP Jaunā konservatīvā partija ieguva 92 jeb 0,34% balsis.