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Francis, Modra
Svētdiena, 4. oktobris, 2026 18:57

Līderis viens, bet... Par ko savu balsi atdeva iedzīvotāji Ogres novadā?

OgreNet
Līderis viens, bet... Par ko savu balsi atdeva iedzīvotāji Ogres novadā?
Foto: Baiba Trumekalne
Svētdiena, 4. oktobris, 2026 18:57

Līderis viens, bet... Par ko savu balsi atdeva iedzīvotāji Ogres novadā?

OgreNet

Visos 1059 vēlēšanu iecirkņos ir saskaitītas balsis pa sarkstiem, un ir izveidojušies provizoriskie 15. Saeimas vēlēšanu rezultāti, informē Centrālās vēlēšanu komisija (CVK). Vēlēšanās piedalījās 51,79% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Nepārprotamā vadībā ir izvirzījusies partija "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" ar 35,288%, liecina CVK dati.
"OgreNet" ir apkopojis datus par ko, savas balsis atdeva vēlētāji Ogres novadā.

Provizoriski jaunajā Saeimā vietu sadalījums būs sekojošs: 

  • 41 mandāts "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija";
  • 17 mandāti LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ;
  • 15 mandāti SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI;
  • 10 mandāti Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK";
  • 10 mandāti "PROGRESĪVIE";
  • 7 mandāti Jaunā VIENOTĪBA.

Pārējie politiskie spēki, kuri kandidēja 15. Saeimas vēlēšanās, nav pārvarējuši 5% barjeru, liecina CVK provizoriskie dati. 

Ogres novada vēlēšanu iecirkņos nobalsoja 27 374 balsstiesīgie. "OgreNet" apkopoja CVK provizoriskos datus par to, cik balsis ieguva partijas tieši Ogres novadā: 

  • "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" ieguva 11 787 jeb 43,10% balsis;
  • Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ieguva 2 928 jeb 10,71% balsis;
  • LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ ieguva 2 369 jeb 8,66% balsis;
  • Jaunā VIENOTĪBA ieguva 2 124 jeb 7,77% balsis;
  • "PROGRESĪVIE" ieguva 1 955 jeb 7,15% balsis;
  • SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI ieguva 1 743 jeb 6,37% balsis. 

Pārējie politiskie spēki Ogres novadā nepārvarēja 5% barjeru: 

  • "Mēs mainām noteikumus" ieguva 1 283 jeb 4,69% balsis;
  • Zaļo un Zemnieku savienība ieguva 1 042 jeb 3,81% balsis;
  • "Latvijas attīstībai" ieguva 659 jeb 2,41% balsis;
  • "Austošā Saule Latvijai" ieguva 463 jeb 1,69% balsis;
  • "Gobzema saraksts" ieguva 292 jeb 1,07% balsis;
  • Politiskā partija "Stabilitātei!" ieguva 166 jeb 0,61% balsis;
  • Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" ieguva 126 jeb 0,46% balsis;
  • JKP Jaunā konservatīvā partija ieguva 92 jeb 0,34% balsis. 
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