Taromāti izvietoti “Lidl” klientiem ērti un droši pieejamās veikalu priekštelpās, vai īpašās piebūvēs pie veikala ieejas. Lai arī taromāti darboties sāk 1. februārī, “Lidl” sākotnēji tirdzniecībā nepiedāvās dzērienus ar depozīta marķējumu – to ieviešana piedāvājumā notiks pakāpeniski, izmantojot likumā paredzēto pārejas posmu. “Lidl” turpinās tirgot jau iepirktos dzērienus, saglabājot to cenu nemainīgi zemu, nepiemērojot tiem 10 centu depozīta maksu. Ar Latvijas depozīta marķējumu apzīmētie dzērieni pārdošanā nonāks pakāpeniski, pārejas posmā, kas beigsies 2022. gada 31. jūlijā. Šo dzērienu cenu zīmēs redzami tiks izcelta depozīta 10 centu piemaksa.
Nākot nodot taru “Lidl” veikalā jāņem vērā:
- Ja vēlies tikai nodot taru, tad nav jāstāv rindā uz veikalu.
- Ja vēlies ar depozīta kuponu iepirkties veikalā, vai saņemt depozīta izmaksu kasē, veikalā būs jādodas rindas kārtībā.
- Pudeles un skārdenes taromātā jāievieto nesaspiestas, lai taromāts spētu nolasīt depozīta marķējumu un svītrkodu.
- “Lidl” taromāti pieņems jebkurā Latvijas veikalā iegādātu taru, ja vien tā būs atbilstoši marķēta.
- Neatbilstoši marķētu vai bojātu taru varēs ērti izmest atkritumu šķirošanas konteineros.
- Vienā reizē nododamo pudeļu un skārdeņu maksimālais skaits netiek ierobežots.
- Izdrukāto depozīta kuponu varēs izmantot iepērkoties vienīgi tajā pašā “Lidl” veikalā, vai arī veikala kasē saņemt depozīta izmaksu skaidrā naudā.
- Depozīta kupona derīguma termiņš ir 6 mēneši no izsniegšanas dienas.
“Lidl” ir pirmais un pašlaik vienīgais mazumtirgotājs Latvijā, kas pats iegādājas, uzstāda un apkalpo taromātus savos veikalos, tādējādi nodrošinot pilnīgu kontroli pār depozīta sistēmas veiksmīgu darbību. Tā ir “Lidl” starptautiskā prakse, kas nodrošina slēgta aprites cikla ieviešanu taras iepakojumu apritē. “Lidl” taromātos nodotās pudeles un skārdenes tiks pirmapstrādātas “Lidl” loģistikas centrā Rīgā, un tad nodotas SIA “DIO” tālākai pārstrādei.
“Taras depozīta sistēmas ieviešana Latvijā ir pamats dzīvotspējīgas aprites ekonomikas ieviešanai. Jo vairāk taras nodosim pārstrādei, jo plašāk varēsim izvērst tās otrreizēju izmantošanu un samazināsim atkritumu daudzumu dabā,”uzsver Antra Birzule, “Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja.
Kā norāda A. Birzule, izmantojot plastmasu no jau pārstrādātām PET pudelēm, tiks samazināta nepieciešamība pēc jaunas plastmasas ražošanas, ieviešot slēgto ciklu plastmasas apritē un novēršot nepieciešamību pēc aizvien jaunas plastmasas ražošanas. Ieguvumi no depozīta sistēmas ieviešanas ir tīrāka vide, dabas resursu taupīšana un to atkārtota izmantošana.
Kā daļa no starptautiskās “Schwarz grupas”, “Lidl” ir apņēmies īstenot “ResetPlastic” stratēģiju, kas paredz samazināt plastmasas izmantošanu. “Lidl” ir apņēmies savu privāto zīmolu produktu fasējumu padarīt maksimāli pārstrādājamu un tajā izmantot vismaz 20% jau pārstrādātas plastmasas, bet “Lidl” privāto zīmolu dzērienu plastmasas pudeļu ražošanā izmantot vienīgi 100% pārstrādājamu plastmasu.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar “Lidl” klientu servisu pa tālruni 8000 5888, vai apmeklējot mājas lapu šeit:
Informāciju sagatavoja Ingars Rudzītis,“Lidl Latvija” Korporatīvās Komunikācijas departaments