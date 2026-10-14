“Lidl" mainīs darba laiku – tas attiecas arī uz veikalu Ogrē

"Mainoties gadalaikiem, mainās arī klientu iepirkšanās paradumi. Novērojot pircēju plūsmas, redzam, ka, dienām kļūstot īsākām, cilvēki biežāk iepērkas uzreiz pēc darba, bet daļā veikalu lielākas plūsmas veidojas jau agrās rīta stundās. Lai nodrošinātu klientiem pēc iespējas lielāku ērtību, mēs pielāgojam veikalu darba laiku viņu iepirkšanās paradumiem – tur, kur ir svarīgi iepirkties agri, durvis atvērsim plkst. 7.00,” saka „Lidl Latvija” komunikācijas vadītāja Zane Neļķe.
Turpmāk, no 26. oktobra, no pirmdienas līdz sestdienai abi “Lidl” veikali Daugavpilī un veikals Jelgavā, Dobeles šosejā 45a/47, strādās no plkst. 7.00 līdz 22.00. Savukārt visi pārējie “Lidl” veikali no pirmdienas līdz sestdienai strādās no plkst. 7.30 līdz 22.00. Savukārt svētdienās visi “Lidl” veikali Latvijā strādās no plkst. 8.00 līdz 22.00.
"Darba dienās cilvēku dienas ritmu nosaka darbs, bērnu pirmsskola, skola un pulciņi, tāpēc ievērojama daļa klientu veikalus apmeklē agri no rīta vai pēc darba. Svētdienās diena parasti sākas nedaudz vēlāk, tāpēc atšķiras arī pircēju plūsmas. Vēlamies, lai veikalu darba laiks pēc iespējas labāk atbilstu iedzīvotāju reālajiem iepirkšanās paradumiem, tāpēc svētdienās veikali atvērsies nedaudz vēlāk,” stāsta Z. Neļķe.