Līdz 12. novembrim būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas

Līdz 12. novembrim būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas

No 15.septembra līdz 12. novembrim ikvienam interesentam visā Latvijā būs pieejamas juridiskās konsultācijas. Zvanot darba dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 pa tālruņiem 67 514 224 vai 67 514 237 klients tiks savienots ar juridiskās palīdzības sniedzēju konsultācijas saņemšanai.

Konsultāciju tēmas: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.tml. Lai konsultācijas būtu produktīvas, klienti aicināti iepriekš sagatavoties sarunai, aprakstot situāciju un noformulējot jautājumus.

Ievērojot joprojām pastāvošos epidemioloģiskos ierobežojumus, attālinātās konsultācijas Juridiskās palīdzības administrācija organizē, piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus, tādējādi ikvienam, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, nodrošinot juridisku atbalstu strīdu risināšanā un seku mazināšanā.

Iepriekšējā periodā, kad tika organizētas juridiskās telefonkonsultācijas, vislielākā interese bija saistībā ar mantojuma tiesībām, īpašuma un dzīvokļa tiesībām, saistību izpildi un ģimenes strīdu risināšanas jautājumiem. Apkopojums par šā gada maijā un jūnijā organizētajām konsultācijām šeit: 

Informāciju sagatavoja  Juridiskās palīdzības administrācija

