Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus epidemioloģiskās situācijas dēļ, Juridiskās palīdzības administrācija šādu iespēju nodrošina otro gadu, konsultāciju sniegšanai piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus.
Kopš 15.septembra ir sniegta 361 konsultācija, lielākais pieprasījums saistīts ar ģimenes tiesību, saistību un mantojumu tiesību jautājumiem. Konsultāciju sniegšanā ir iesaistījušies 24 juridiskās palīdzības sniedzēji.
Daumants Krasts, zvērināts advokāts, juridiskās palīdzības sniedzējs:
“Ar Juridiskās palīdzības administrāciju bezmaksas juridisko konsultāciju nodrošināšanā esmu sadarbojies jau agrāk. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu akcijām, šoreiz ir palielinājies telefonisko konsultāciju garums – ir sarunas, kas ilgst pat 40 minūtes. Šajā akcijā vēl viena atzīmējama atšķirība – klienti zvanot, ir vairāk sagatavojušies sarunai un spēj precīzāk raksturot situāciju un uzdot attiecīgus jautājumus. Akcijas dalībniekus, ko nācies konsultēt līdz šim, visbiežāk interesējuši ar mantojuma un ģimenes tiesībām saistītie jautājumi, kā arī potenciāli risinājumi parādu piedziņā u.c.
Man ir gandarījums, ka cilvēki aktīvi izmanto šo valsts piedāvāto iespēju. To apliecina fakts, ka dienas laikā, apkalpojot ienākošos zvanus, fiksēju savā tālrunī aptuveni 70 interesentu paralēlus ienākošos zvanus, kas gaida savu kārtu un risinājumu. Šī akcija sniedz ievērojamu atbalstu ne tikai tiem, kuri ir materiāli mazaizsargāti, bet ikvienam. Bieži tā ir viena neliela darbība – viena rīcība, par ko klients gūst pārliecību sarunā, lai spertu izšķirošākus soļus situācijas atrisināšanā.”
Tatjana Rancāne, zvērināta advokāte, juridiskās palīdzības sniedzēja:
“Juridiskās palīdzības administrācijas organizētā akcija ar bezmaksas attālinātajām juridiskajām konsultācijām dod iespēju cilvēkiem savlaicīgi saņemt profesionālo palīdzību. To var salīdzināt ar rīcību veselības problēmu gadījumā – jo ilgāk atliekam ārsta apmeklējumu, jo sarežģītāka un arī dārgāka ir ārstēšana vēlāk.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu akcijām, šoruden ir vērojama lielāka aktivitāte – informācija ir sasniegusi plašāku sabiedrības daļu. Turklāt mans novērojums ir, ka bezmaksas attālinātās juridiskās konsultācijas izmanto arī gados jaunāki klienti. Visvairāk šajā periodā esmu konsultējusi klientus ģimenes lietās, situācijās, kad piedzīvota vardarbība, un darba tiesībās.“
Andrejs Vessers, jurists, juridiskās palīdzības sniedzējs:
“Juridiskās palīdzības administrācijas organizētā akcija viennozīmīgi ir sasniegusi dzirdīgas ausis, ko apliecina ik dienu saņemtais zvanu skaits un sniegtās konsultācijas. Interesenti zvana gan no Rīgas, gan reģioniem. Akcijai nav viena noteikta mērķauditorija, jo zvana gan seniori, gan gados jauni cilvēki, gan maznodrošinātas personas, gan tādi, kas var atļauties profesionālu juridisko palīdzību arī ārpus akcijas. Man visvairāk šajā laikā nācies apkalpot klientus jautājumos, kas skar strīdus un sarežģījumus ar nekustamiem īpašumiem, kā arī ģimenes tiesībās.”
Edgars Nikels, zvērināts advokāts juridiskās palīdzības sniedzējs:
“Juridiskās palīdzības administrācijas organizētajā akcijā bezmaksas attālinātu juridisko konsultāciju var saņemt ikviens – statusam un materiālajam stāvoklim nav nozīmes, un to pierāda mana pieredze, vairākkārt piedaloties šajā projektā. Lai gan jautājumu spektrs, ko interesenti cenšas attālināto konsultāciju laikā atrisināt, ir ļoti plašs, šī rudens akcijā man visvairāk izdevies konsultēt interesentus par aizsardzību pret vardarbību un saistību tiesībām, kā arī medicīnas un krimināltiesību jomā.”
Juridiskās palīdzības administrācija atgādina: lai konsultācija būtu rezultatīva, klienti aicināti iepriekš sagatavoties sarunai, noformulējot jautājumus, kā arī parūpējoties par iespējami atbilstošāku vidi kvalitatīvai sarunai - klusu telpu, labus tālruņa sakarus u.tml.
Iespēja saņemt bezmaksas juridisko palīdzību tiks nodrošināta līdz 12. novembrim!