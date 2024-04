Līdz 20. novembrim Ogrē un Lielvārdē var bez maksas nodot koku lapas

Lapas un citi dārza bioatkritumi bez maksas tiek pieņemti no 2023. gada 16. oktobra līdz 20. novembrim. Lapu izkraušana iedzīvotājiem jāveic saviem spēkiem un tikai noteiktajā vietā - pašiem jāizber no maisiem konteinerā; šajos maisos nedrīkst būt sadzīves atkritumu piemaisījumu. Lapas nedrīkst iepriekš atvest un atstāt!



Laukuma Akmeņu ielā 43B, Ogrē, darba laiks: pirmdienās-piektdienās no plkst. 10.00 līdz 19.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienas – no plkst. 10.00 līdz 16.00. Laukuma Dravnieku ielā 9C, Lielvārdē, darba laiks: otrdienās, trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00, piektdienās, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, savukārt svētdienās, pirmdienās un svētku dienas – slēgts.



Tāpat šajos laukumos iespējams bez maksas nodot nolietoto sadzīves elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, logu stiklu, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, PET pudeles, baterijas, akumulatorus un metāla atkritumus utt.