Svētku rotājumi pilsētā tika iedegti Pirmajā Adventē, kad sākās Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Ogres centrā tika iedegta lielā svētku egle, bet koki izdekorēti ar gaismas virtenēm, aptinot tās ap koku stumbriem un zariem. Tika izvietotas gaismas bumbas liepu galotnēs Brīvības ielas gājēju posmā. Katras baznīcas tuvumā visā Ogres novadā kā cerības un gaismas simbols tika uzstādīts eņģelis. Mālkalnes prospektā jau otro gadu tika novietots iespaidīgais gaismas objekts - Krievijas valdnieces Katrīnas I kariete, kurā iemirdzas 60 000 lampiņu. Savukārt skvērā pretim Ogres novada pašvaldības centrālajai administrācijas ēkai iedzīvotāju un pilsētas viesu uzmanību piesaista Kristus dzimšanas ainiņa. Jau trešo gadu Ogres iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi veidoja Ziemassvētku eglīšu stāstu – dažādās vietās visa novada teritorijā tika izdekorētas vairāk nekā 80 egles.
Katru gadu svētku rotājumi tiek mērķtiecīgi papildināti, un šogad pilsētā tika sarūpēts jauns pārsteigums - iemirdzējās December Design radītā Bētlemes zvaigzne, kas atzīta par lielāko vienapjoma dekorāciju Baltijas valstīs.
Pilsētas rotājumi radīja prieku un interesi ne vien Ogres novada iedzīvotājiem, bet arī tuvāku un tālāku kaimiņu novadu iedzīvotājiem, īpaši brīvdienās, kad pilsētas ielās pastaigājās, pie rotājumiem fotografējās un par tiem priecājās daudzi pilsētas viesi, kuri apmeklēja arī vietējos veikalus, kafejnīcas, restorānus, ielu tirgotājus, tā sniedzot ievērojamu atbalstu vietējiem uzņēmējiem, kuriem šis pandēmijas laiks nav viegls.
Jāatzīmē, ka Ogres pilsētas svētku rotājumi ir pamanīti arī ārpus Latvijas robežām. Ietekmīgais vācu žurnāls “Der Spiegel” pagājušā gada decembrī Ogri ierindoja starp visskaistāk izrotātajām pilsētām pasaulē, minot starp tādām kā Parīze, Berlīne, Honkonga, Barselona, Roma un citas.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atgādina, ka skaistie, spožie rotājumi cilvēkos vairo prieku, rada svētku sajūtu un palīdz pārvarēt gada vistumšāko laiku, tāpēc tie netiek noņemti janvāra sākumā, bet pēc iedzīvotāju un pilsētas viesu ierosinājuma tiek atstāti ilgāk, saglabājot prieka un svētku sajūtu iespējami ilgāk.