Balsot var jebkurš Lielvārdes novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu, izvēloties vienu ideju, kuru pašvaldība realizēs 2021.gadā. Lūdzam balsot tikai vienu reizi, ja no viena iedzīvotāja būs saņemti vairāki balsojumi, netiks ieskaitīta neviena balss. Ir saņemti vairāki jautājumi par personas datu norādīšanu anketā. Lai balss tiktu ieskaitīta, pašvaldībai jānoskaidro, cik unikālie lietotāji piedalījušies balsojumā, tāpēc anketā ir lūgums norādīt personas datus. Dati pēc balsošanas netiks uzglabāti un tiks dzēsti.
Balsošanas veidlapa ir nodrukāta Lielvārdes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lielvārdes Novada Ziņas". Iedzīvotāji var iegriezt veidlapu un nodod pašvaldībai:
-sūtot pa pastu, ar norādi "Balsojums par projektu idejām", adrese: Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes nov., LV-5070;
-iemetot anketu pastkastē: Lielvārdē: pie Lielvārdes novada pašvaldības ēkas Raiņa ielā 11A; pie Lielvārdes pilsētas bibliotēkas ieejas, Parka ielā 3; Jumpravas pagastā: Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Daugavas ielā 6;
Balsošanas forma ir atrodama šeit:
Projektu ideju saraksts:
-Kaibalas un Daugavas krastu labiekārtošana;
-Atpūtas soliņi Lielvārdes pilsētas ielās;
-Jumpravas estrādes parka aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana;
-Basketbola un vingrošanas laukums "Spīdolas kvartālā";
-Multifunkcionāls sporta un atpūtas laukums visai ģimenei pie Kaibalas skolas;
-Mākslas objekts - florbola bumba pie Lielvārdes novada Sporta centra;
-Pontonu uzstādīšana Lielvārdes peldvietās;
-Atpūtas vietas Lobes upes krastā labiekārtošana Lēdmanē;
-Peldvietas "Ausekļa pludmale" labiekārtošana;
-Lielvārdes novada Kultūras centra sienas gleznojums;
-BTA Velozinis. Inovatīvs veloparks Lielvārdē;
Pielikumā projektu ideju saraksts ar īsu idejas aprakstu, kuras tiek virzītas iedzīvotāju balsojumam Šeit:
Kopējais finansējums ir 50 000 EUR, projektu idejas, kuras saņems vislielāko balsu skaitu un iekļausies pieejamā finansējuma apjomā, pašvaldība realizēs 2021.gadā. Viena projekta apjoms nedrīkst būt lielāks kā 20 000 EUR.
Sabiedrības līdzdalības projektu ideju konkursā kopumā tika iesniegtas 52 idejas. Lielākā daļa no idejām tiek virzītas uz balsošanu, jo realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz pieejamo budžetu. Daļu no projektiem pašvaldība jau ir uzsākusi īstenot, bet vairākas projektu idejas plānots realizēt īpašumā, kas nepieder pašvaldībai. Detalizēti ar iesniegto projektu sarakstu un iemesliem, kāpēc netiek virzīti uz balsošanu var iepazīties Šeit.
Kopumā iesniegtas ir daudz labas projektu idejas un pašvaldība augsti vērtē iedzīvotāju aktivitāti un vēlmi iesaistīties sava novada dzīves vides uzlabošanā. Lielākā daļa no idejām, kas netiek virzītas uz balsošanu un arī tās idejas, kas nesavāks pietiekami daudz balsu pašvaldība virzīs iekļaut novada rīcības plānā un investīciju plānā ar iespēju iekļaut pašvaldības budžetā nākamajos gados.
Informāciju sagatavoja Indra Leja, Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja