Ogresgala iedzīvotājiem tiks nodrošinātas sūtījumu piegādes, bet šajā periodā pasta sūtījumu un citu pasta pakalpojumu saņemšanai klienti var izmantot Ogres 1.pasta nodaļu Brīvības ielā 38, kas no 22. līdz 25.februārim strādā no plkst. 8 līdz 16.
Jebkuru jautājumu gadījumā par pasta pakalpojumu saņemšanu aicinām sazināties ar Latvijas Pasta Klientu centru: 67008001, 27008001, .
Latvijas Pasts atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret pandēmijas radītajiem apstākļiem!
Informāciju sagatavoja Vineta Kļaviņa, VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļa vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja