Prioritāro grupu iedzīvotāji aicināti nekavējoties izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989.

Ņemot vērā, ka jau nākošajā nedēļā, 3. maijā, sākas visu iedzīvotāju vakcinācija, prioritāro grupu iedzīvotāji aicināti nekavējoties izmantot iespēju pieteikties vakcīnas saņemšanai konkrētā vietā un laikā. Īpaši šo iespēju izmantot tiek aicināti seniori vecumā virs 60 gadiem, iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām un izglītības iestāžu darbinieki.  Vakcinācijai  var izvēlēties  brīvās vakcinācijas iestādes, kas pieejamas vietnē manavakcina.lv. Lai saņemtu vakcīnu pēc iespējas ātrāk, ir jāpiesakās uz vakcīnas saņemšanu vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989.

Aktuālie dati rāda, ka aptuveni 14 000 senioru, kuri bija pieteikušies vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, joprojām nav saņēmuši savu vakcīnu. No visiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kuriem ir tiesības vakcinēties, aptuveni 5 000 vēl nav saņēmuši savu vakcīnu, arī 12 600 iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām jau šobrīd var vietnē manavakcina.lv izvēlēties vakcinācijas veicēju un laiku. Ikviens no prioritāro grupu iedzīvotājiem tiek aicināts nekavēties un izvēlēties vakcinācijas iestādi un laiku vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989.


Lai izvēlētos vakcinācijas vietu un laiku, iedzīvotājiem jau no esošajām prioritārajām grupām:
1.Jāatver vietne manavakcina.lv (un jāaizpilda pieteikums vakcīnai, ja tas vēl nav aizpildīts);
2.Jāizvēlas vakcinācijas vieta un jāatzīmē sev vēlamais laika intervāls;
3.Jāsagaida sistēmas apstiprinājums (sms/e-pasts);
4.Jāierodas vakcinēties uz izvēlēto vietu un apstiprināto laiku.

Visi pārējie Latvijas iedzīvotāji pieteikties vakcinācijai un izvēlēties vakcinācijas vietu varēs, sākot ar 3.maiju.

Informāciju sagatavoja Agnese Strazda,Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa

