Valdība šodien, 21. janvārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", vēl līdz 7. februārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus.
Valdība arī lēma, ka no 25. janvāra, tāpat kā citu klašu skolēni, bērni no 1. līdz 4. klasei mācīsies attālināti. Tāpat pieņemts lēmums par atsevišķām situācijām, kad klātienē drīkstēs notikt individuālas praktiskās nodarbības kvalifikācijas iegūšanai. Attiecīgi, ja kvalifikācijas iegūšanai ir nepieciešamas praktiskās nodarbības klātienē, kuras nav iespējams iegūt attālināti, piemēram,būvniecībā, mašīnbūvē, metālapstrādē, kokrūpniecībā, enerģētikā u.c. Tas būtu iespējams tikai tādos gadījumos, kur prasmju apguvē ir iespējams ievērot savstarpēju divu metru distanci.
Kādi drošības pasākumi būs spēkā vēl līdz 7. februārim, lai mazinātu iespējamo kontaktu skaitu?
Izglītībā:
-1. – 12. klašu skolēni mācīsies attālināti.
-Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.
-Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.
-Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos utml. nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti. (izņēmums – individuālās praktiskās nodarbības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai atsevišķos gadījumos).
-Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkstēs notikt tikai attālināti.
Sportā:
Tāpat kā līdz šim amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli.
Kultūrā:
-Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatirgus.
-Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz mājām.
-Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas.
Pakalpojumi:
-Nestrādās visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).
-Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.
-Nenotiks fotosesijas un netiks sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.
-Nenotiks dzinējmedības.
Tirdzniecībā:
Vēl līdz 7. februārim būs pagarināts esošais tirdzniecības režīms. Tas nozīmē, ka līdz 7. februārim klātienē darbosies tikai:
-aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas);
-optikas preču veikali;
-degvielas uzpildes stacijas;
-tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas:
-pārtikas preces;
-higiēnas preces;
-pirmās nepieciešamības saimniecības preces;
-mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
-tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
-dzīvnieku barību un preces;
-preses izdevumus;
-sabiedriskā transporta biļetes;
-mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
-mājražotāju lauksaimniecības produkciju;
-ziedus.
Detalizēta informācija par tirdzniecību pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā.
Papildus norādām, ka preču tirdzniecība internetā nav ierobežota.
Darba vietās:
Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās, piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki.
Mājsēde:
Līdz 7. februārim mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šajā laikā cilvēki ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi. Obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei.
Pilns rīkojuma teksts būs publiski pieejams pēc tā publicēšanas Latvijas Vēstnesī.
