Līdz ar 5G attīstību LMT slēgs 3G tehnoloģiju Ogres novadā

Šobrīd līdzās jaunākās paaudzes 4G un 5G datu pārraides tehnoloģijām LMT uztur arī novecojušo 3G tehnoloģiju, ko klienti izmanto arvien retāk. Ņemot vērā, ka 4G un 5G spēj pārraidīt ievērojami vairāk datu, nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti un daudz efektīvāk izmantot frekvenču resursus, LMT pieņēmis lēmumu visā Latvijā pakāpeniski slēgt 3G tehnoloģiju, lai atbrīvotu frekvences jaunajam augstas veiktspējas 5G tīklam un paplašinātu 4G tīklu.

Šāds tehnoloģiju nomaiņas process notiek visā pasaulē, un jau vairāk nekā 150 mobilo sakaru operatoru slēguši vai tuvākajos gados plāno slēgt 3G tehnoloģiju: pagājušajā gadā 3G tehnoloģija tika slēgta arī Zviedrijā, Somijā un Igaunijā, Lietuvā tā slēgta jau 2022. gadā, bet Norvēģijā – 2021. gadā. 2023. gada rudenī LMT slēdza 3G tīklu Kurzemē, bet šī gada pirmajā pusgadā – Latgalē un atsevišķos Vidzemes novados.

“Laiks nestāv uz vietas, arī tehnoloģijas attīstās, padara mūsu ikdienu arvien ērtāku, ļauj paveikt vairāk un atver iespēju logus jaunu ideju īstenošanai, tāpēc iet kopsolī ar laiku ir svarīgi ikvienam. LMT ik gadu veic apjomīgas investīcijas infrastruktūras, tīkla un tehnoloģiju attīstībā, paplašinot 4G un 5G tīklu iespējas, lai mūsu klientiem būtu pieejami laikam un lietošanas paradumiem atbilstoši, moderni, jaudīgi un kvalitatīvi sakari. 3G tehnoloģija šajās kategorijās vairs neiekļaujas, tāpēc pienācis laiks no tās lēnām atvadīties,” lēmumu komentē LMT prezidents Juris Binde.

Slēdzot 3G tehnoloģiju, jaunākās paaudzes tīklu sniegtās iespējas būs pieejamas vēl plašākam klientu lokam un ļaus ikdienā vēl pilnvērtīgāk izmantot 4G un 5G priekšrocības. Šobrīd LMT kopējais bāzes staciju skaits pārsniedz 1600, no kurām vairāk nekā 500 jau darbojas 5G tīklā, nodrošinot 5G platjoslas internetu ne tikai rūteros, bet arī telefonos un padarot to pieejamu arvien plašākam privātpersonu un uzņēmēju lokam. Kopš 2021. gada sākuma LMT saviem klientiem nodrošina VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) tehnoloģiju zvaniem 4G tīklā, un tagad šajā tīklā tiek nodrošināti ne tikai interneta sakari, bet arī lielākā daļa balss sakaru. Tas dod iespēju baudīt kvalitatīvākus balss pakalpojumus – ātrāku zvana savienojumu, sarunas HD kvalitātē un iespēju sarunas laikā lietot internetu.