Līdz ar septembri Asinsdonoru centrs plāno atsākt reizi mēnesī strādāt sestdienā

Donori aicināti ziedot asinis 27.septembrī un 25.oktobrī. Par tālāko plānoto darbu sestdienās VADC vēl informēšot.
Kā vēstīts, ņemot vērā sezonālās izmaiņas, šovasar VADC uz brīdi pārtrauca strādāšanu sestdienā reizi mēnesī. Pirms pārtraukuma pēdējo reizi sestdienā VADC strādāja 31.maijā.
VADC pārstāvji iepriekš skaidroja, ka strādāšana sestdienās palīdzēs gan stabilizēt asins krājumus, gan veicinās plašāku sabiedrības iesaisti donoru kustībā.
Asinis darba dienās pastāvīgi var nodot Brīvības bulvārī 32 un Hipokrāta ielā 2, kā arī Liepājas slimnīcā - pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26557743. Donorus gaida arī VADC Latgales filiālē - 18.novembra ielā 41, Rēzeknes slimnīcā, kā arī reģionālo slimnīcu asins sagatavošanas kabinetos - Ventspilī, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī.
Katru nedēļu VADC dodas arī regulāros izbraukumos, nodrošinot specializētas asins ziedošanas vietas. Ar tām iedzīvotāji var iepazīties centra tīmekļvietnē "www.vadc.lv".
Saskaņā ar Darba likumu, donoram pēc asins ziedošanas nākamajā dienā pienākas apmaksāta atpūtas diena, un, pēc vienošanās ar darba devēju to var piešķirt citā laikā. Darba devējs apmaksā līdz piecām šādām dienām kalendārajā gadā.
Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur sekojošu informāciju - personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.
Centrā atgādina, ka donora pašsajūtas un asins kvalitātes nodrošināšanai vīrieši drīkst ziedot asinis, ievērojot vismaz deviņu nedēļu pārtraukumu, bet sievietes - vismaz 13 nedēļu pārtraukumu no iepriekšējās asins ziedošanas reizes.
Pirms asins ziedošanas ikdienā ieteicams dzert ne mazāk par 1,5 līdz 2 litrus šķidruma, sevišķi tas svarīgi pirms un pēc asins vai asins komponentu nodošanas. Pietiekams uzņemtā šķidruma daudzums nodrošinās labāku pašsajūtu pēc procedūras. 24 stundas pirms asins nodošanas nedrīkst ēst treknus un asus ēdienus, kā arī lietot alkoholu. Asins ziedošanas dienā trīs līdz četras stundas pirms procedūras ieteicama viegla ēdienreize un papildu šķidruma uzņemšana.