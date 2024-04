Līdz ar sezonas maiņu “CleanR” aicina nodot četras vieglā automobiļa riepas bez maksas

Četras vieglā automobiļa riepas bez diskiem un citiem aksesuāriem var nodot kādā no septiņiem “CleanR” šķirošanas laukumiem: Rīgā, Vietalvas ielā 5 vai Spilves ielā 8e, Stopiņos šķirošanas laukumā “Nomales”, Brīvnieku ielā 11; Ikšķiles Kaparāmuru karjerā “Ezeri”; Jūrmalā, Ventspils šosejā 61; Zaķumuižā, šķirošanas laukumā “Tauri”; Inčukalna dzelzceļa stacijā “Inčukalns”.

“Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju ērti, likumīgi un bez maksas atbrīvoties no vecajām ziemas automobiļa riepām, nododot tās licencētam atkritumu apsaimniekotājam, kas nodrošinās, ka šis materiāls tiek atbilstoši pārstrādāts. Savukārt, nododot tās jebkur citur, ir vērts pārliecināties, vai konkrētajam uzņēmumam ir tiesības apsaimniekot šos atkritumus un kur tie tālāk nonāks,” saka Rumpane.

Viņa atgādina, ka automobiļa riepas nedrīkst atstāt nedz pie sadzīves atkritumu konteineriem, nedz dabā, kur tās sadalīsies ilgāk nekā 100 gadus un izdalīs apkārtējai videi kaitīgas vielas.

Automobiļa riepu izgatavošanā pamatā izmanto naftas produktus, tekstilu un metālu. Šīs sastāvdaļas var pārstrādāt otrreizējās izejvielās, iegūstot vērtīgus resursus jaunu produktu ražošanai, piemēram, gumijas granulas.

Pirms nogādāt riepas kādā no “CleanR” šķirošanas laukumiem, iedzīvotāji tiek aicināti pārliecināties, lai tajās nav palicis nekas lieks, piemēram, melnzeme, betons vai kas tamlīdzīgs. Pretējā gadījumā riepas varētu netikt pieņemtas.

Ikšķiles laukums, kas atrodas Kaparāmuru karjerā “Ezeri”, strādā otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.9.00 līdz 17.00, trešdienās un sestdienās – no 11.00 līdz 19.00.

Laukums Vietalvas ielā 5, Rīgā, ir atvērts pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, ceturtdienās – no 10.00 līdz 19.00, kā arī sestdienās no 10.00 līdz 16.00.

Laukums Spilves ielā 8e, Rīgā, strādā otrdienās no plkst.12.00 līdz 17.00, trešdienās – no 15.00 līdz 19.00, ceturtdienās – no 10.00 līdz 17.00, sestdienās – no 10.00 līdz 14.00.

Laukums “Nomalēs”, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu pagastā, ir atvērts pirmdienās no plkst.15.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, piektdienās – no plkst.12.00 līdz 16.00, sestdienās – no 9.00 līdz 13.00.

Šķirošanas laukums Jūrmalā, Ventspils šosejā 61, ir atvērts pirmdienās no plkst.15.00 līdz 19.00, otrdienās, ceturtdienās un sestdienās – no 8.00 līdz 12.00, trešdienās un piektdienās – no 12.00 līdz 16.00.

Šķirošanas laukums “Tauri”, Zaķumuižā, ir atvērts otrdienās no plkst.12.00 līdz 17.00, trešdienās – no 15.00 līdz 19.00, ceturtdienās – no 10.00 līdz 17.00, sestdienās – no 10.00 līdz 14.00.

Savukārt Inčukalna dzelzceļa stacija “Inčukalns” strādā otrdienās no plkst.12.00 līdz 17.00, trešdienās – no 15.00 līdz 19.00, ceturtdienās – no 10.00 līdz 17.00, sestdienās – no 10.00 līdz 14.00.

Papildu informācijai par akciju vai jautājumu gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar “CleanR” klientu apkalpošanas centru, zvanot uz tālruņa numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi .