Piektdiena, 30. jūlijs, 2021 14:21

Līdz komerciālo maršrutu ieviešanai konkrētos savienojumus apkalpos esošie pārvadātāji

Ņemot vērā, ka vairākos maršrutos pakāpeniski plānots ieviest pasažieru pārvadājumus uz komerciāliem principiem, tiks pagarināts līgums ar esošajiem pārvadātājiem līdz laikam,kamēr konkrētajā savienojumā stāsies spēkā jaunā kārtība. Pagarinot līgumu ar pārvadātājiem līdz komerciālo maršrutu ieviešanai, izmaiņas maršrutu tīklā netiks veiktas;autobusi kursēs ierastajā kārtībā.


No 2021. gada 1. septembra pārvadājumus uz komerciāliem principiem plānots ieviest maršrutā Rīga–Daugavpils, tādējādi līdz 31. augustam sabiedriskā transporta pakalpojumus šajā maršrutā turpinās nodrošināt SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Nordeka”.


No 2021. gada 1. oktobra pārvadājumus uz komerciāliem principiem plānots ieviest maršrutā Rīga–Jaunķemeri, Rīga–Sloka, Rīga–Olaine un Rīga–Salaspils. Tādējādi līdz 30. septembrim maršrutu Rīga–Jaunķemeri un Rīga–Sloka turpinās apkalpot AS “Liepājas autobusu parks”, maršrutu Rīga–Olaine – AS “Nordeka”, bet maršrutu Rīga–Salaspils – SIA “Galss buss”.  


No 2022. gada 1. janvāra pārvadājumus uz komerciāliem principiem plānots ieviest maršrutā Rīga–Jelgava, Rīga–Ogre un Rīga–Sigulda. Tādējādi līdz šā gada beigām maršrutu Rīga–Jelgava turpinās apkalpot SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, maršrutu Rīga–Sigulda – AS “CATA”, bet maršrutu Rīga–Ogre – AS “CATA” un SIA “Nordeka”.

