No 2021. gada 1. septembra pārvadājumus uz komerciāliem principiem plānots ieviest maršrutā Rīga–Daugavpils, tādējādi līdz 31. augustam sabiedriskā transporta pakalpojumus šajā maršrutā turpinās nodrošināt SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Nordeka”.
No 2021. gada 1. oktobra pārvadājumus uz komerciāliem principiem plānots ieviest maršrutā Rīga–Jaunķemeri, Rīga–Sloka, Rīga–Olaine un Rīga–Salaspils. Tādējādi līdz 30. septembrim maršrutu Rīga–Jaunķemeri un Rīga–Sloka turpinās apkalpot AS “Liepājas autobusu parks”, maršrutu Rīga–Olaine – AS “Nordeka”, bet maršrutu Rīga–Salaspils – SIA “Galss buss”.
No 2022. gada 1. janvāra pārvadājumus uz komerciāliem principiem plānots ieviest maršrutā Rīga–Jelgava, Rīga–Ogre un Rīga–Sigulda. Tādējādi līdz šā gada beigām maršrutu Rīga–Jelgava turpinās apkalpot SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, maršrutu Rīga–Sigulda – AS “CATA”, bet maršrutu Rīga–Ogre – AS “CATA” un SIA “Nordeka”.