Līdz pat decembra beigām Ogres, Lielvārdes un Madlienas atkritumu šķirošanas laukumos iespējams bez maksas nodot nevajadzīgo elektrotehniku

Kā liecina AS “AJ Power Recycling” veiktās aptaujas dati, 37% iedzīvotāju mājās glabā nevajadzīgu elektrotehniku un daļa (17%) aptaujāto joprojām uzskata, ka e-atkritumiem ir vieta sadzīves atkritumu konteineros.

Elektroniskos atkritumus līdz decembra beigām iespējams bez maksas nodot šādos SIA “Ķilupe” atkritumu šķirošanas laukumos:

OGRE, Akmeņu iela 43B - darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00;

LIELVĀRDE, Dravnieku iela 9C - Pr., Sv. un svētku dienas – slēgts; Otr., Tr. – no plkst. 10.00 līdz 14.00; Cet. – no plkst. 14.00 līdz 19.00; Pk., Se. – no plkst. 10.00 līdz 15.00;

MADLIENA. “Šķirotava” - Pr., Sv. un svētku dienas – slēgts; Otr., Tr. – no plkst. 10.00 līdz 14.00; Cet. – no plkst. 14.00 līdz 19.00; Pk., Se. – no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Kā liecina AS “AJ Power Recycling” veiktās aptaujas dati, 84% iedzīvotāju pēdējo divu gadu laikā ir iegādājušies vismaz vienu elektrotehnikas vienību. Ievērojot, ka vidējais elektrotehnikas lietošanas ilgums ir no 3 līdz labākajā gadījumā 11 gadiem, jau tagad ir nepieciešams veicināt iedzīvotāju izpratni par elektronisko atkritumu ietekmi uz vidi un iedibināt paradumu – spēt ne tikai iegādāties, bet arī atbildīgi atbrīvoties no elektroierīcēm.

Pēc Valsts vides dienesta (VVD) datiem, katru gadu elektrisko un elektronisko iekārtu apjomi pieaug, 2022. gadā Latvijā tirgū tika laistas ~32 000 tonnas elektrisko un elektronisko iekārtu, kas ir par ~2300 tonnām vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Akcijas laikā Ogres, Lielvārdes, Madlienas iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot visa veida – gan mazo, gan lielo – elektrotehniku atbildīgai pārstrādei. Akcijas laikā visa veida elektroiekārtas bez maksas tiks pieņemtas SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu savākšanas laukumos to darba laikā.

Vides akciju “Kas nestrādā – to neglabā!” organizē AS “AJ Power Recycling” sadarbībā ar SIA “3R” un atkritumu apsaimniekotāju SIA “Ķilupe”.

PAR “AJ POWER RECYCLING”:

AS “AJ Power Recycling” darbojas izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču, elektrisko un elektronisko iekārtu un tekstila atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, kuras pārrauga Valsts vides dienests (VVD). AS “AJ Power Recycling” uzņēmumiem sniedz 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas. AS “AJ Power Recycling” ietilpst enerģētikas uzņēmumu grupā “AJ Power”.