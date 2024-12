Līdz šim pret gripu vakcinējušies ap 110 000 iedzīvotāju, pret Covid-19 - vien nepilni 18 000

Slimnīcu dati liecina, ka Covid-19 infekcijas dēļ hospitalizēto un mirušo pacientu skaits joprojām ir liels. Vidēji novembrī ik nedēļu stacionāros ar pamata diagnozi Covid-19 ārstējās 40 līdz 50 pacienti, un katru nedēļu tika ziņots par trīs līdz pieciem mirušiem Covid-19 pacientiem. Pārsvarā tie ir gados vecāki cilvēki ar dažādām hroniskām slimībām, informē SPKC.

Gandrīz visi iepriekšējā sezonā no Covid-19 infekcijas mirušie seniori nebija vakcinēti pret šo infekciju, proti, vakcinēti nebija 193 no 197 mirušajiem senioriem. Taču pieejamie dati liecina, ka nāves risks no Covid-19 bija 2,5 reizes mazāks tiem pacientiem, kuri sekoja ārstu ieteikumiem un veica sezonālo vakcināciju pret Covid-19, uzsver SPKC.

SPKC norāda, ka tieši decembris un janvāris mēdz būt vīrusa slimību sezonas pacēluma punkti un aicina iedzīvotājus, jo īpaši riska grupu pacientus, veikt sezonālo vakcināciju pret gripu un Covid-19, lai svētku laikā, kad biežāk tiek apmeklēti publiski pasākumi, cilvēki būtu pasargāti no riska slimot smagi un nonākt slimnīcā.

SPKC tīmekļvietnē atrodama informācija par to, kurā ārstniecības iestādē riska grupu pacientiem iespējams saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu riska grupu pacientiem. Saraksts var tikt papildināts un labots atbilstoši vakcīnu pieejamībai.