Pirmajā decembra nedēļā visā valsts teritorijā pastiprināti sniga un putināja, atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2.9. punktā noteiktajam bija iestājušies ārkārtēji laikapstākļi. Šādos laikapstākļos nav iespējams nodrošināt visu autoceļu uzturēšanu atbilstoši uzturēšanas klašu prasībām. Uzturēšanas darbi tad tiek veikti pārsvarā uz autoceļiem ar augstāku satiksmes intensitāti, lai nodrošinātu satiksmi pa tiem.
Sniega tīrīšana prioritāri tika veikta uz A, B un C uzturēšanas klases autoceļiem, D un E klases autoceļu tīrīšanu uzsāka tikai pēc augstākas uzturēšanas klases autoceļu attīrīšanas. A un B klases autoceļi tika arī apstrādāti ar pretslīdes materiālu.
Svētdien 5. decembrī A un B uzturēšanas klašu autoceļi atbilda uzturēšanas klases prasībām. Pirmdien 6. decembrī līdz plkst.14 visi valsts autoceļi ar C uzturēšanas klasi bija iztīrīti atbilstoši prasībām un atsevišķās vietās tiek veikta atkārtota aizputinājumu tīrīšana. Uz autoceļiem ar D un E uzturēšanas klasi darbi turpinās, plānots, ka līdz trešdienai, 8. decembrim, tie tiks attīrīti. MK noteikumi Nr.26 neparedz C, D un E klases autoceļu apstrādi ar pretslīdes materiālu vai to rievošanu.
Pastāvīgos laikapstākļos visās autoceļu uzturēšanas klasēs ir pieļaujams sniegs A klasē 1 cm, B klasē 4 cm un C klasē 10 cm, atsevišķi aizputinājumi A klasē līdz 12 cm, B klasē līdz 16 cm, C klasē līdz 20 cm. D un E klasē prasību nav, ir paredzēta D klases autoceļu tīrīšana divas reizes ziemā un E klases autoceļu tīrīšana reizi ziemā. D klasi nosaka autoceļiem, kuriem satiksmes intensitāte mazāka par 100 transportlīdzekļiem dienā.
Decembra pirmajās piecās dienās autoceļu uzturēšana ziemā pēc sākotnējām aplēsēm ir izmaksājusi apmēram 2,5 miljonus eiro, dati par 4. un 5. decembra darbiem patlaban vēl tiek precizēti.
Vairāk informācijas par autoceļu ziemas uzturēšanas klasēm, par ziemas uzturēšanas darbiem.
Aicinām autobraucējus informēt par visiem sarežģījumiem, kas rodas valsts autoceļu tīklā, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv un aplikācijā Waze.
