Otrdiena, 7. aprīlis, 2026 09:42

Liedz piekļuvi vēl 19 Krievijas propagandas portāliem

LETA
Foto: freepik
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) liegusi piekļuvi vēl 19 Krievijas propagandu izplatošām tīmekļvietnēm, liecina publiskotā informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Piekļuve liegta tīmekļvietnēm "glava.region08.ru", "voenschet.ru", "smolensk-i.ru", "героисвоеговремени-смоленск.рф", "contract.smolensk.ru", "spravka-svo.ru", "vyazmaeparh.ru", "yurist-svo.ru" un "smol.aif.ru".

Tāpat piekļuve liegta tīmekļvietnēm "75.ru", "riakalm.ru", "sgu.ru", "sovetskaya-adygeya.ru", "anapa-official.ru", "kubsu.ru", "gorodarmavir.ru", "pyatigorsk.gosuslugi.ru", "подписать-контракт-сво.рф" un "rodina.ru".

NEPLP saņēmusi informāciju no kompetentas valsts iestādes, ka šajās tīmekļvietnēs izplatītais saturs ir pretrunā Latvijas informatīvās telpas drošības un nacionālās drošības interesēm.

Daļā no minētajām tīmekļvietnēm tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, attaisnota Krievijas militārā agresija Ukrainā, leģitimēta Krievijas okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederība Krievijai, mobilizēts informatīvais un sabiedriskais atbalsts Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju.

Kompetentās valsts pārvaldes iestādes ieskatā tas var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, Latvijas iedzīvotāju piederību vienotai informatīvajai telpai, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību.

Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?