6 dažādu tēmu Online lekciju cikli:
-Nodarbību cikls “Rokdarbi- mans jaunais hobijs!”
-Pieredzes apmaiņas vakari ”Ejam ar ģimeni dabā”
-Nodarbību cikls “Dārzs uz palodzes iesācējiem!”
-Lekciju cikls “Degt, bet neizdegt”
-Skaņu meditācijas prāta nomierināšanai, spēku atgūšanai, trauksmes mazināšanai
-Lekciju cikls “Veiksmīgu pāra attiecību veidošana un uzturēšana”.
Online lekciju cikli tika vērsti uz vecāku interesēm, projekta ietvaros piedāvājot tēmas, kas uzlabo vecāku emocionālo labsajūtu, atstājot pozitīvu iespaidu uz ģimenes labbūtību, atrodot domubiedrus un komunicējot ar citām ģimenēm, iegūstot prasmes un idejas par brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Rūpēs par fiziskajām aktivitātēm, iedzīvotājiem bija iespēja 3 mēnešu garumā 12 nodarbības nūjot brīvā dabā. Kopīgi sportojot, tika uzlabota dalībnieku fiziskā un emocionālā labsajūta.
Projekta noslēgumā -maijā un jūnijā- ģimenēm bija iespēja kopīgi pavadīt laiku brīvā dabā, apmeklējot Dabas meistarklases un orientēšanos Ogrē, Salaspilī, Ikšķilē un Aizkrauklē, visai ģimenei kopīgi veicot uzdevumus un praktiskos darbus brīvā dabā.
Pasākumu dalībnieki projekta aktivitātes un lektoru sniegumu atzinīgi novērtēja, sniedzot pozitīvas atsauksmes.
Projekta laikā saņēmām lielu aktivitāti un atsaucību no novadu iedzīvotājiem, kuri izmantoja iespēju bez maksas piedalīties dažādās aktivitātēs un pavadīt brīvos vakarus, klausoties lekcijas par dažādām ģimenēm aktuālām tēmām.
Daļa no lekciju ierakstiem publiski ir pieejami arī šobrīd "Vecāki Aizkrauklei" Youtube kontā jebkuram Latvijas iedzīvotājam šeit:
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.