Piedāvājam apskatīt Lielās Talkas norisi fotogrāfijās. Plašāks apskats par talkotāju panākumiem šogad tiks ievietots pēc informācijas apkopošanas.
Fotogalerija šeit:
24. aprīlī, visā Latvijā tika organizēta Lielās talkas diena. Kā norāda Lielās Talkas koordinators Lielvārdes novadā Vilnis Melkerts no SIA "Lielvārdes Remte", šogad Lielajā talkā piedalījās necerēti liels talkotāju skaits.
