Svētdiena, 25. aprīlis, 2021 07:31

Lielā talka Lielvārdes novadā

Lielā talka Lielvārdes novadā
Lielā talka Lielvārdes novadā

24. aprīlī, visā Latvijā tika organizēta Lielās talkas diena. Kā norāda Lielās Talkas koordinators Lielvārdes novadā Vilnis Melkerts no SIA "Lielvārdes Remte", šogad Lielajā talkā piedalījās necerēti liels talkotāju skaits.

Piedāvājam apskatīt Lielās Talkas norisi fotogrāfijās. Plašāks apskats par talkotāju panākumiem šogad tiks ievietots pēc informācijas apkopošanas.

Fotogalerija šeit:

