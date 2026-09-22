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Otrdiena, 22. septembris, 2026 15:36

Lielai daļai pārvaldē strādājošo nākamgad iesaldēs algas, paziņo Kulbergs

OgreNet / Leta
Lielai daļai pārvaldē strādājošo nākamgad iesaldēs algas, paziņo Kulbergs
Ministru prezidents Andris Kulbergs
Otrdiena, 22. septembris, 2026 15:36

Lielai daļai pārvaldē strādājošo nākamgad iesaldēs algas, paziņo Kulbergs

OgreNet / Leta

Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) parakstījis rīkojumu par algu iesaldēšanu nākamgad virknei valsts pārvaldē strādājošo. Premjers otrdien žurnālistiem paziņoja, ka algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēnešalgu nosaka, ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan Saeimas deputāti un virkne citu valsts amatpersonu.

Valsts kancelejā iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka ikgadējā gada budžeta projekta sagatavošanās laikā var tikt pieņemti lēmumi, kas attiecīgi var ierobežot algu pieauguma apmēru vai arī pilnībā to iesaldēt. Piemēram, 2025. gadam budžeta likumā tika noteikts, ka bāzes mēnešalgu indeksācijas koeficients nedrīkst pārsniegt 2,6%. Tas nozīmēja, ka, lai gan saskaņā ar likumā noteikto aprēķina kārtību pieaugumam būtu bijis jābūt lielākam, faktiskais pieaugums tika ierobežots līdz 2,6%.

Savukārt, gatavojot 2026. gada budžetu, tika pieņemts lēmums bāzes mēnešalgu nepalielināt, proti, pieaugums tika noteikts 0% apmērā. Tādējādi 2026. gadā bāzes mēnešalgas saglabājās 2025. gada līmenī. Algu iesaldēšana uz vēl vienu gadu nozīmē, ka 2027. gadā saglabāsies 2025. gada līmenī.

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