Tirdziņā varēs iegādāties saimniecībā noderīgas lietas, ziedojot Psiholoģiskās palīdzības fonda izveidei.
Akcijas mērķis ir izveidot Psiholoģiskās palīdzības fondu. No fonda līdzekļiem sadarbībā ar klīnisko psihologu paredzēts sniegt pirmo psiholoģisko palīdzību. Palīdzība bez maksas būs pieejama ikvienai Ķeguma sievietei un meitenei. Brīžos, kad ir grūti, ir svarīgi, ka blakus ir kāds, kas uzklausa, atbalsta un palīdz rast risinājumu. Tieši šāds būs fonda uzdevums – sniegt pirmo nepieciešamo psiholoģisko palīdzību grūtības nonākušajām Ķeguma sievietēm un meitenēm!
Labdarības tirdziņš norisināsies 16.oktobrī mazajā parkā pie Ķeguma Tautas nama, kur tevi laikā no 10.00 līdz 14.00 sagaidīs mūsu biedres. Tirdziņā tev būs iespēja par ļoti izdevīgu cenu iegādāties sev saimniecībā noderīgas lietas par tām ziedojot.
Lai atbalstītu iniciatīvu, aicinām – veic lielo rudens tīrīšanu! Lietas (izņemot apģērbu un apavus), kas Tev vairs nav derīgas, bet var būt kādam citam noderīgas, nemet ārā, bet atnes tās uz Ķeguma Tautas namu un nodod pārdošanai tirdziņā! Tā Tu:
1) Palīdzēsi īstenot ieceri par Psiholoģiskās palīdzības fonda izveidi Ķegumā;
2) Dosi lietām otro dzīvi!
Ja Tu atbalsti šīs labdarības akcijas mērķi, bet netiec uz tirdziņu, mēs Tevi aicinām - ZIEDO MĒRĶA ĪSTENOŠANAI!
Rekvizīti ziedojumiem:
BDR Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”
Reģ. nr.: 40008105365
Juridiskā adrese: Skolas iela 6, Ķegums, LV-5020
Konts: LV58UNLA0050008950579
Banka: AS SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: Ziedojums psiholoģiskās palīdzības fondam
Uz tikšanos tirdziņā,
Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”!