Teju visās Zemgales upēs ūdens līmenis paaugstinājies par vairāk nekā metru, sācies arī straujš kāpums Lielupē augšpus Jelgavas. Pie Staļģenes un Mežotnes ūdens līmenis Lielupē pakāpies par vairāk nekā metru. Vietām sāk applūst zemākās palienes.
Dažās Kurzemes upēs - tai skaitā Durbē, Užavā un Rojā - ūdens līmenis jau sācis pazemināties. Ventā pie Kuldīgas ūdens līmenis svārstās ledus iešanas dēļ, upes augštecē tas kāpis par vairāk nekā diviem metriem, bet palieņu applūšana nav gaidāma.
Ogres upē pilsētas teritorijā kopš nelielas ledus sakustēšanās piektdienas pēcpusdienā ūdens līmenis cēlies par nepilniem 20 centimetriem, šonedēļ kopumā - par 1,3 metriem. Arī pie Ogresgala ūdens līmenis šonedēļ cēlis par vairāk nekā metru.
Lielajā Juglā ūdens kāpis par pusotru metru, līdzīgi arī Tirzā. Paātrinās ūdens līmeņa paaugstināšanās Gaujā un Aiviekstē, applūst Aiviekstes palienes.
Arī Daugavā ūdens līmenis sāk paaugstināties straujāk, bet pagaidām tas ir zemāks nekā februāra sākumā.
Dubnas lejtecē ūdens līmenis cēlies par 1,4 metriem, tās pietekā Ošā pie Kūleniekiem ūdens sācis atkāpties. Rēzeknes upē ūdens līmenis pakāpies par metru; līdzīga situācija ir daudzās Latgales un Vidzemes upēs.
Līdz pirmdienai Kurzemē un Zemgalē spēkā LVĢMC dzeltenais brīdinājums par paliem, tas spēkā arī Ogres upes lejtecē, kur ledus iešanas gadījumā var applūst zemākās vietas palienes teritorijā.
Nākamnedēļ mazajās upēs ūdens līmenis pazemināsies, tas turpinās kāpt lielajās upēs - Daugavā, Aiviekstē, Gaujā, Lielupē, Ventas lejtecē un dažās citās upēs, liecina hidroloģiskās prognozes.
Sniegs galvenokārt ir nokusis, nav gaidāmi lieli nokrišņi, turklāt daļā upju ledus jau ir izgājis, tādēļ plūdu risks ir mazs, augstāks tas saglabājas Lielupē un Ogres lejtecē.