PSKUS Klientu informācijas un apkalpošanas daļas vadītāja Dzintra Kļaviņa uzsver, ka šī ir būtiska pārmaiņa visā veselības aprūpes sistēmā un tās ieviešana ir atkarīga ne tikai no ārstniecības iestādes iekšējiem procesiem, bet arī no e-veselības sistēmas, lokālo informācijas sistēmu pielāgojumiem un šo sistēmu savstarpējās darbības.
Stradiņa slimnīca norāda, ka pārejas periodā līdz 4. maijam slimnīca jau ir strādājusi ar e-nosūtījumiem un papīra nosūtījumu digitalizāciju. Visu pārejas periodu papīra nosūtījumi ir pārnesti sistēmā.
Vienlaikus slimnīcas informācijas sistēmu pielāgošana jaunajai kārtībai joprojām turpinās sadarbībā ar informācijas sistēmu uzturētājiem. PSKUS skaidro, ka jaunākās funkcionalitātes ieviešana un testēšana notikusi pēdējās pāris dienās, tādēļ pilnvērtīgi novērtēt tās darbību praksē varēs tikai pēc sistēmas izmantošanas ikdienas darbā.
Slimnīcā uzsver, ka pacientiem nav pamata satraukumam. Visi nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi tikšot nodrošināti, un nevienu pacientu slimnīca nesūtīs prom tikai nosūtījuma formas dēļ. PSKUS norāda, ka tās prioritāte ir pacients un savlaicīga palīdzības sniegšana.
Stradiņa slimnīca ir gatava sniegt pacientiem skaidrojumu un nepieciešamo atbalstu. Vienlaikus slimnīca neizslēdz, ka pārejas sākumposmā atsevišķās situācijās var būt nepieciešams ilgāks apkalpošanas laiks vai papildu skaidrojumi pacientiem.
Tādēļ slimnīca aicina pacientus pirms vizītes pārliecināties, ka nosūtījums ir noformēts e-veselībā, un neskaidrību gadījumā sazināties ar ārstniecības iestādi.
PSKUS aicina ģimenes ārstus un citus speciālistus iespēju robežās nosūtījumus pacientiem noformēt elektroniski. Slimnīcā skaidro, ka katrs elektroniski sagatavots nosūtījums pacientam nozīmē raitāku pieraksta procesu, mazāk laika reģistratūrā un ātrāku ceļu līdz nepieciešamajam pakalpojumam.
Arī RAKUS norāda, ka savlaicīgi iesaistījusies sagatavošanās procesā pārejai uz elektronisko nosūtījumu izsniegšanu un apstrādi, cieši sadarbojoties ar valsts institūcijām un informācijas sistēmu uzturētājiem.
RAKUS savu gatavību pārejai kopumā vērtē kā pietiekamu. Vienlaikus slimnīcā norāda, ka tās informācijas sistēmas piegādātājs vēl veic pēdējos tehniskos pielāgošanas un sistēmas "atkļūdošanas" darbus, kas esot ierasti tik apjomīgu digitālu pārmaiņu ieviešanā. Šo darbu mērķis ir nodrošināt stabilu sistēmas darbību un atvieglot ikdienas darbu mediķiem un klientu apkalpošanas speciālistiem, norāda slimnīcā.
RAKUS atzīmē, ka jau iepriekš identificētie riski - administratīvās slodzes pieaugums, sistēmu savietojamība un papīra nosūtījumu digitalizācija - lielā mērā ir mazināti ar organizatoriskiem un tehniskiem risinājumiem. Tomēr RAKUS apzinās, ka pārejas periodā atsevišķās situācijās var būt nepieciešama operatīva pielāgošanās.
Īpaša uzmanība, pēc RAKUS paustā, tiek pievērsta pacientiem, kuriem digitālie risinājumi var radīt grūtības - senioriem un cilvēkiem ar zemākām digitālajām prasmēm. Slimnīca reģistratūrās nodrošina skaidrojošu informāciju un darbinieku praktisku atbalstu, palīdzot pacientiem orientēties jaunajā kārtībā.
Pārejas periodā paredzēta arī elastīga pieeja izņēmuma gadījumu risināšanā, lai netiktu kavēta pacientu aprūpe.
RAKUS rēķinās, ka reformas sākumposmā atsevišķās dienās var pieaugt noslodze reģistratūrās vai rasties neskaidrības. Tādēļ galvenais uzsvars būšot uz savlaicīgu problēmu identificēšanu un operatīvu risināšanu.
Slimnīca uzsver, ka tās prioritāte ir efektīva un droša pacientu aprūpe. RAKUS turpinās sadarbību ar atbildīgajām institūcijām, lai pāreja uz e-nosūtījumiem noritētu iespējami raiti un pacientiem saprotami.
Kā vēstīts, no 5. maija pacientu nosūtījumus ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem izsniegs pārsvarā elektroniski, bet izņēmums nosūtījumu izrakstīšanai papīra formā būs vienīgi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju traucējumi, informējusi Veselības ministrija.