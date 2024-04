Lielās Talkas aizsegā iedzīvotāji ļaunprātīgi atbrīvojas no liegabarīta atkritumiem

Ogres novada iedzīvotāji tika informēti, ka pašvaldība nav reģistrējusies dalībai Lielajā Talkā un nav norīkojusi talkas koordinatoru novadā. Tā kā pašvaldība nav pieteikusi talkas vietas oficiāli, tad netiek nodrošināti cimdi un maisi talciniekiem, kā arī netiek organizēta atkritumu izvešana no talkas norises vietām.





Diemžēl, lai izvairītos no maksas par liegabarīta atkritumu izvešanu, daudzi novada iedzīvotāji Lielās Talkas aizsegā tos negodprātīgi atstāja pie atkritumu konteineriem, tādējādi degradējot apkārtējo vidi un radot antisanitārus apstākļus.





Pašvaldība nevienam neliedz talkas dienā un ikdienā vākt atkritumus un darīt citus darbus apkārtējās vides sakopšanā, taču tā ir katra cilvēka, iestādes, uzņēmuma vai organizācijas brīva izvēle. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka lielgabarīta atkritumu izvešana jāorganizē individuāli un par saviem līdzekļiem tie ir jānodod utilizēšanai.





SIA “Ogres Namsaimnieks”, kas apsaimnieko lielu daļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ogrē, pārstāvji norāda, ka, rūpējoties par sakoptu vidi pilsētā, šos lielgabarīta atkritumus izved, taču izmaksas tiek segtas no attiecīgās dzīvojamās mājas kopējiem līdzekļiem – katra dzīvokļa īpašnieka rēķinā pozīcijā “Par papildu atkritumiem” tiek iekļautas lielgabarīta atkritumu izvešanas (transports, darbaspēks) un utilizēšanas izmaksas, ņemot vērā atstāto atkritumu daudzumu.





Par lielgabarīta atkritumiem, kas atstāti dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā, uz visu konkrēto dzīvojamo māju atbilstoši katrā dzīvoklī deklarēto personu skaitam tiek izdalītas to izvešanas un utilizācijas izmaksas, sākot no 85,76 eiro (ar PVN) par kubikmetru (izmaksas var mainīties atkarībā no patērēto darba stundu apjoma). Un šāda kārtība ir jebkurā apdzīvotā vietā. Diemžēl ir negodprātīgi cilvēki, kuru rīcības dēļ par atkritumu izvešanu nākas maksāt citiem.





Lielgabarīta atkritumus un elektrotehniku var nodot SIA “Ķilupe”





Nolietotu elektrotehniku un cita veida šķirotos atkritumus (stikla burkas un pudeles, logu/siltumnīcu stiklu, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, piena/sulas pakas, PET pudeles, dienas gaismas spuldzes, baterijas, akumulatorus, metāla atkritumus, eļļas filtrus, atstrādātās eļļas utt.) var nodot bez maksas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Ogrē, Akmeņu ielā 43B.





Laukumā Ogres novada iedzīvotāji bez maksas var nodot neierobežotā daudzumā šķirotos atkritumus un gada laikā vienu kubikmetru nešķirotu lielgabarīta atkritumu. Lielgabarīta atkritumi, kuru apjoms pārsniedz vienu kubikmetru, un būvniecības/celtniecības atkritumi laukumā tiek pieņemti par maksu 50.00 EUR/kubā ar PVN. Cena spēkā līdz 31.12.2023.





Iedzīvotājiem pašiem jāorganizē transports uz laukumu, bet laukumam ir ļoti ērts darba laiks, līdz ar to ir iespējas atbrīvoties no atkritumiem gan vakaros, gan brīvdienās.

Laukuma Akmeņu ielā 43B, Ogrē, darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien – no plkst.10.00 līdz 19.00; sestdien, svētdien un svētku dienās – no plkst.10.00 līdz 16.00.





Ja ir lielāks atkritumu daudzums, tiek piedāvāta iespēja pasūtīt SIA “Ķilupe” lielgabarīta konteineru. Tilpumi (izmēri) ir dažādi – 8, 10 un 15 kubikmetri. Cenas atkarīgas no adreses, kur vajadzīgs pakalpojums un konteinera tilpuma. Šo informāciju var noskaidrot pa tālruni 29241492.





Ja ir nolietojusies elektrotehnika, no kuras iedzīvotāji vēlas atbrīvoties, SIA “Ķilupe” to savāc bez maksas, aizbraucot pie katra klienta individuāli. Pakalpojumu var pieteikt pa tālr. 65071222, 29104053, ar katru klientu tiek saskaņots ērtākais pakalpojuma izpildes laiks darba dienās darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00.





Šī gada aprīlī un maijā Ogres novadā norisinās Eko dienas, kuru ietvaros atkritumu apsaimniekotājs „Ķilupe” piedāvā gan privātmāju un dzīvokļu īpašniekiem, kā arī uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm iespēju ērti un bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas, makulatūras, stikla iepakojuma un tīra, atkārtotai lietošanai derīga apģērba un apaviem. Sīkāka informācija pieejama ŠEIT.





Informācija par lielgabarīta atkritumu izvešanu pieejama arī SIA “Ogres namsaimnieks” mājas lapā.

Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus rūpēties par savas apkārtnes tīrību un lielāku uzmanību pievērst atkritumu šķirošanai!