Ceturtdiena, 25. marts, 2021 08:07

Lieldienas Rembatē

Sveicot Lieldienās lielus un mazus rembatiešus, jau no 2. aprīļa Ķeguma novada mājas lapā (www.kegumanovads.lv) un novada facebook kontā (@Kegumanovads) aicinām radoši sagatavoties svētkiem kopā ar Lieldienu zaķiem – Lolu un Banniju.

Kopā varēsim minēt mīklas, izgatavot Lieldienu dekoru (materiālus varēs saņemt 4. aprīlī Rembates Tautas namā) un uzzināt, kādas krāsas oliņas sanāk, ja tās krāso ar mājās pieejamiem dārzeņiem vai garšvielām.

Mīklas pareizos atminējumus gaidu līdz 7. aprīlim uz e-pastu: . Pareizo atbilžu iesniedzējiem balviņās būs iespēja saņemt kārumus.

Pirmajās Lieldienās, 4.aprīlī, dodoties veselīgā pastaigā kopā ar ģimeni, aiz Rembates Tautas nama būs iespēja nofotografēties un iespējams, ka izdosies noķert Lieldienu zaķi aiz ļipas!

Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni – 27884206 (Liene).

