Kopā varēsim minēt mīklas, izgatavot Lieldienu dekoru (materiālus varēs saņemt 4. aprīlī Rembates Tautas namā) un uzzināt, kādas krāsas oliņas sanāk, ja tās krāso ar mājās pieejamiem dārzeņiem vai garšvielām.
Mīklas pareizos atminējumus gaidu līdz 7. aprīlim uz e-pastu: . Pareizo atbilžu iesniedzējiem balviņās būs iespēja saņemt kārumus.
Pirmajās Lieldienās, 4.aprīlī, dodoties veselīgā pastaigā kopā ar ģimeni, aiz Rembates Tautas nama būs iespēja nofotografēties un iespējams, ka izdosies noķert Lieldienu zaķi aiz ļipas!
Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni – 27884206 (Liene).