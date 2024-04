Lieldienās vilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika OgreNet

Lieldienās - no 7.aprīļa līdz 10.aprīlim - elektrovilcieni kursēs atbilstoši brīvdienu grafikam. Savukārt, tie dīzeļvilcieni, kas tradicionāli kursē tikai nedēļas nogalēs, 6.aprīlī brauks pēc piektdienas grafika, bet 10.aprīlī - pēc svētdienas grafika. Iespēju robežās pirms svētkiem un to laikā dīzeļvilcienu kursēšanas maršrutos braucieniem no Rīgas uz reģioniem un atpakaļ tiks palielināts vagonu skaits.