Piektdiena, 2. aprīlis, 2021

Lieldienu noskaņa Ogrē

Lieldienu noskaņa Ogrē
Lieldienu noskaņa Ogrē

Par prieku Ogres pilsētas iedzīvotajiem un viesiem pilsēta uzstādītas Lieldienu dekorācijas.
Pilsētā izvietoti vairāki desmiti apgleznotu olu un jau iemīļotie Lieldienu zaķi. Pilsētas noformēšana ir viens no ikgadējiem darbiem, gatavojoties vieniem no pavasara lielākajiem svētkiem – Lieldienām.

Kā informēts iepriekš, arī šogad pilsētu rotā vides objekti ar mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīša – pirmā latviešu gleznotāja, kurš konsekventi veltījis savu mākslu Latvijas dabas attēlošanai –daiļrades motīviem. Mākslinieks ir slavenākais un iecīnītākais ainavists, kura darbu skaits mērāms tūkstošos, darbi saglabājušies kā muzejos, tā privātkolekcijās arī ārpus Latvijas. Viņa mākslas darbi ir saņēmuši dažādus apbalvojumus gan Latvijas, gan pasaules mērogā.

Jau nedēļas nogalē svinēsim Lieldienas. Šogad ikviens tiek aicināts tās svinēt ģimenes lokā, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.

2.aprīlī – Lielā piektdiena
3.aprīlī - Klusā sestdiena
4.aprīlī – Pirmās Lieldienas
5.aprīlī – Otrās Lieldienas
Lieldienu brīvdienās iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pavasara spēku smelties dabā un pastaigās, ikviens no 26.marta līdz 12.aprīlim ir aicināts izmantot Ogres novada Tūrisma informācijas centra izstrādāto īpašo Lieldienu rotājumu maršrutu 5 km garumā ar 10 apskates punktiem.

Sagaidot šos svētkus, dalīsimies ar mūsu mīļajiem priekā un vairosim cerību labajam!

