Lapas un citi dārza BIO atkritumi tiks pieņemti līdz 2022. gada 31. maijam.
Lapas saviem spēkiem būs jāizber no maisiem konteinerā, šajos maisos nedrīkst būt sadzīves atkritumu piemaisījumi!
Tāpat šajos laukumos iespējams bez maksas nodot nolietoto sadzīves elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, logu stiklu, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, PET pudeles, baterijas, akumulatorus un metāla atkritumus utt.
Atgādinām, ka lapu izkraušanu laukumā iedzīvotājiem jāveic saviem spēkiem un tikai noteiktajā vietā.
Lapām nedrīkst būt citu sadzīves atkritumu piemaisījumi!
Lapas nedrīkst iepriekš atvest un atstāt!