Ceturtdiena, 09.10.2025 14:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:52
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 22. janvāris, 2021 16:07

Lielvārdē Avotu ielas iedzīvotājiem kļuvusi tīrāka un sakārtotāka vide

lielvarde.lv
Lielvārdē Avotu ielas iedzīvotājiem kļuvusi tīrāka un sakārtotāka vide
Piektdiena, 22. janvāris, 2021 16:07

Lielvārdē Avotu ielas iedzīvotājiem kļuvusi tīrāka un sakārtotāka vide

lielvarde.lv

Ir aizvadīts 2020.gads, kura laikā Lielvārdes novadā realizēti vairāki vērienīgi projekti. Aicinām atskatīties, kas ir padarīts pērn, kā projektu ietvaros uzlabojusies dzīves kvalitāte iedzīvotājiem un kādi ieguvumi paredzēti nākotnē. 
Šodien piedāvājam atskatīties uz projektu, kā ietvaros Avotu ielā tika uzstādīti atkritumu laukumi ar nojumēm (daļu rakstus par 2020.gadā veiktajiem projektiem vari izlasīt janvāra Lielvārdes Novada Ziņu numurā. Par pārējiem projektiem varēs lasīt februāra Lielvārdes novada ziņās).

Aizvadītajā 2020. gadā Lielvārdes novadā tika izveidoti pirmie trīs atkritumu laukumi ar nojumēm. Lai apkārtni padarītu sakoptāku, kā arī atkritumu apsaimniekošanu – efektīvāku, šoreiz tie izvietoti Lielvārdē, Avotu ielas daudzdzīvokļu māju masīvā. Tālākā nākotnē, ņemot vērā iedzīvotāju atsauksmes un ierosinājumus par Avotu ielas atkritumu apsaimniekošanu, šo projektu plānots izvērtēt realizēšanai arī citos daudzdzīvokļu māju rajonos.

"Rūpes par vides tīrību ir gan pašvaldības, gan arī iedzīvotāju interesēs – mēs visi vēlamies dzīvot sakoptā novadā, kur atkritumi atrodas tikai tiem paredzētā vietā.  Pateicoties šogad izveidotajām trīs atkritumu konteineru nojumēm – pie mājām Avotu ielā 8, Avotu ielā 6, kā arī Avotu ielā 7 – šī apkārtne ir daudz sakārtotāka un iedzīvotājiem ir arī atkritumu šķirošanas iespējas. Tāpat tagad atkritumu konteineriem var piekļūt tikai šo māju iemītnieki ar piekļuves kodu vai atslēgu, attiecīgi nepiederošas personas nevar neatļautās vietās izvest savus atkritumus, tādējādi dzīvojot uz citu māju iedzīvotāju rēķina," norāda Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe.

"Pirms atkritumu konteineru nojumju izveidošanas, Avotu ielas daudzdzīvokļu māju masīvā esošajos atkritumu laukumos nereti tika patvaļīgi izmesti gan sadzīves, gan dažādi lielgabarīta atkritumi, kas piesārņoja apkārtējo vidi un radīja nesakoptu skatu. Tādēļ bija nepieciešams organizēt nelikumīgi izmesto atkritumu savākšanu. Tagad, līdz ar atkritumu konteineru nojumju izveidošanu, SIA "Lielvārdes Remte" pretī katram atkritumu laukumam ir uzstādījusi videonovērošanas kameras ar tiešsaistes un video novērošanas ierakstu funkciju, tādējādi nodrošinot iespēju kontrolēt atkritumu plūsmu un nepieļaut patvaļīgu sadzīves un lielgabarīta atkritumu izmešanu. Kopš 2020.gada vasaras SIA "Lielvārdes Remte" sagatavojusi un Lielvārdes novada pašvaldības policijā iesniegusi piecus iesniegumus par administratīviem pārkāpumiem – neatļautu sadzīves vai lielgabarītu atkritumu izmešanu Avotu ielas teritorijā. Iesniegumi izskatīti Lielvārdes novada pašvaldības policijā un, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, administratīvo lietu materiāli lēmumu pieņemšanai nosūtīti Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo lietu komisijai. Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka Lielvārdes novada pašvaldība izveidojusi un finansē šķiroto atkritumu savākšanas punktu Dravnieku ielā 19, Lielvārdē, kur bez maksas var atbrīvoties no šķirojamiem  un lielgabarītu atkritumiem. Nepiesārņosim sev apkārt esošo teritoriju, saglabāsim tīru vidi, kā arī cienīsim viens otru un citu veikto darbu," rosina Lielvārdes novada pašvaldības SIA "Lielvārdes Remte" valdes loceklis Andis Siliņš.

Maruta Petunova, Lielvārdes novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?