Pirmdiena, 26. aprīlis, 2021 09:10

Lielvārdē drīzumā tiks atvērts Covid-19 paraugu noņemšanas punkts

2021.gada aprīļa pēdējā nedēļā tiks atvērts Covid-19 paraugu noņemšanas punkts Lāčplēša iela 25a, Lielvārdē.

Covid-19 paraugu noņemšanas punkta darba laiks:

Covid-19 paraugu noņemšanas punkts strādās katru dienu no plkst. 8:00 līdz 20:00 (ar tehniskām 30 minūšu pauzēm plkst. 10:30 un 16:30 un pusdienas laika pārtraukumu no plkst. 13:30 līdz plkst. 14:30.)

Paraugu paņemšana pacientiem tiek veikta gan kā valsts apmaksāts pakalpojums, gan maksas pakalpojums:

-Pacientiem ar sūdzībām par veselības stāvokli vai saslimšanas simptomiem šis pakalpojums ir bez ārsta nosūtījuma un ir bezmaksas.
-Pacientiem bez sūdzībām un saslimšanas simptomiem vai pacientiem, kuri vēlas ceļot, Covid-19 testēšana ir maksas pakalpojumus, t.i. EUR 80.00.
-Pacientiem, kuri nodod testu ceļošanai tiek piedāvāts iegādāties “sertifikātu drošai ceļošanai” angļu, krievu, portugāļu un arābu valodās. Pakalpojuma cena ir EUR 40.00. Maksas testa un sertifikāta kopējā cena ir EUR 120.00.
Testēšanu veic tikai ar iepriekšēju pierakstu:

-zvanot pa tālruni 8313;
-rakstot uz e-pastu: ;
-mājas lapā – http://www.mfd.lv/lv/covid-19;
-zvanot pa tālruni 8303.


Uz izmeklējumu jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.

