Lielvārdē gaidāma izlaiduma ceremonija valsts aizsardzības dienesta karavīriem

Lielvārdē gaidāma izlaiduma ceremonija valsts aizsardzības dienesta karavīriem

Piektdien, 12. decembrī, Lielvārdes parkā notiks Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku valsts aizsardzības dienesta karavīru svinīgā izlaiduma ceremonija. Klātesot karavīru tuviniekiem un Gaisa spēku vadībai, ceremonijā tiks pasniegti apbalvojumi un piemiņas monētas, informē Gaisa spēku pārstāvji.

2025. gada sākumā militārajā bāzē “Lielvārde” dienestu uzsāka 50 valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi pieteikušies jaunieši. Līdz ar militārās pamatapmācības kursa noslēgumu valsts aizsardzības dienesta karavīri turpināja dienestu Pretgaisa aizsardzības divizionā un Mācību centrā, kur apguva pretgaisa aizsardzības sistēmas RBS70, radara operatora, automehāniķa un  bezpilota lidaparāta operatora specialitātes. Septiņi no šiem karavīriem turpinās profesionālā dienesta gaitas Gaisa spēkos un Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē.

No 2025. gada 3. novembra līdz 2026. gada 14. janvārim aicina Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 27 gadiem brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam Gaisa spēkos, kas tiks uzsākts 2026. gada jūlijā. Lai brīvprātīgi pieteiktos dienestam, aicina izmantot vienoto rekrutēšanas platformu www.klustikaravirs.lv.

