VUGD atgādina – uz ūdenstilpju ledus atrasties ir ļoti bīstami! Vizuāli novērtēts ledus biezums ne vienmēr ir noteicošais faktors drošībai. VUGD aicina iedzīvotājus rūpēties par savu drošību un nedoties uz ūdenstilpju ledus! VUGD aicina pieskatīt bērnus un mājdzīvniekus, lai arī viņiem nerastos vēlme pārbaudīt ledus biezumu un izturību!
Piektdiena, 15. janvāris, 2021 15:15
Lielvārdē izglābj ledū ielūzušu cilvēku
Vakar plkst.12.31 Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu Lielvārdē par ledū ielūzušu cilvēku. Ierodoties notikuma vietā tika noskaidrots, ka cilvēks atrodas upē simts metrus no krasta.
Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot glābšanas dēli, izcēla cilvēku no ūdenstilpes un nodeva NMPD mediķiem. Plkst.13.29 darbi notikuma vietā tika pabeigti.