Ceturtdiena, 09.10.2025 14:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:52
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 15. janvāris, 2021 15:15

Lielvārdē izglābj ledū ielūzušu cilvēku

Lielvārdē izglābj ledū ielūzušu cilvēku
Piektdiena, 15. janvāris, 2021 15:15

Lielvārdē izglābj ledū ielūzušu cilvēku

Vakar plkst.12.31 Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu Lielvārdē par ledū ielūzušu cilvēku. Ierodoties notikuma vietā tika noskaidrots, ka cilvēks atrodas upē simts metrus no krasta.
Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot glābšanas dēli, izcēla cilvēku no ūdenstilpes un nodeva NMPD mediķiem. Plkst.13.29 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

VUGD atgādina – uz ūdenstilpju ledus atrasties ir ļoti bīstami! Vizuāli novērtēts ledus biezums ne vienmēr ir noteicošais faktors drošībai. VUGD aicina iedzīvotājus rūpēties par savu drošību un nedoties uz ūdenstilpju ledus! VUGD aicina pieskatīt bērnus un mājdzīvniekus, lai arī viņiem nerastos vēlme pārbaudīt ledus biezumu un izturību!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?