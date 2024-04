Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē būs atšķirīgi apkures tarifi

Lēdmanes pagasta katlu mājā kā kurināmo izmanto granulas, Jumpravas pagasta katlumājā siltumenerģijas ražošanai izmanto šķeldu, Lielvārdē siltumapgādi nodrošina ar dabasgāzi kurināmas sešas katlu mājas.

Kurināmā veidi dažādi, taču maksa par siltumapgādes pakalpojumu no 2022. gada 8. oktobra tiek aprēķināta pēc vienota tarifa, lai gan katram no šiem kurināmā veidiem ir sava cena, un tā nebūt nav vienāda.

Ogres novada pašvaldības vadība uzskata, ka līdzšinējā pieeja ir bijusi nekorekta, un ir uzdevusi SIA “Lielvārdes Remte” vadībai izstrādāt trīs jaunus siltumenerģijas tarifus – atsevišķi Lielvārdes pilsētā, Lēdmanes pagastā un Jumpravas pagastā – un maksu par apkuri noteikt, attiecīgi piemērojot šos tarifus.

SIA “Lielvārdes Remte” valdes loceklis Andis Siliņš informē, ka 31. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniegti trīs jauni siltumenerģijas pakalpojuma tarifu projekti – atsevišķi Lielvārdei, Jumpravai un Lēdmanei.

Kā zināms, laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim paredzēts valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai 50 procentu apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 eiro par megavatstundu un 90 procentu apmērā no cenas, kas pārsniedz 150 eiro par megavatstundu.

Ņemot vērā valsts atbalstu siltumenerģijas izmaksu segšanai, pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas Lielvārdē apkures tarifs varētu būt ap 120 eiro (atkarībā no dabasgāzes cenas tekošajā mēnesī) par megavatstundu, Jumpravā tas būs 79,31 eiro par megavatstundu, savukārt Lēdmanē – 110,43 eiro par megavatstundu.