Lielvārde pārņem Baltijas gaisa patruļu

Šī būs pirmā reize, kad misijas rotācija tiks uzņemta Latvijā. Baltijas gaisa telpas patrulēšanu nodrošina Vācijas Bruņoto spēku karavīri un militārie gaisa kuģi. Lielvārdes bāze kļūst par misijas mājvietu vismaz uz laiku, kamēr norisinās remontdarbi Igaunijas Gaisa spēku bāzē Emari. Pieci Vācijas gaisa kuģi Lielvārdes bāzē ieradās 26. februāri. Karavīri, tehniķi un lidmašīnas iekārtojās jaunajā darba un māju vietā. Bet no šodienas viņi ir gatavi misijas izpildei. Atzinību par misijas sekmīgo rotāciju jau paudis vācu vienības komandieris pulkvežleitnants Svens Jakobs: «Kopā ar Latvijas izcilo atbalsta komandu Lielvārdē, ar Igaunijas līdzdalību, mūsu Vācijas Gaisa spēku vienība ir sagatavojusi bāzi gaisa kuģu ienākšanai, turklāt ziemas apstākļos. Tas bija patiesi multinacionāls darbs. Tagad ciešā sadarbībā ar uzņēmējvalsti Latviju, mūsu Beļģijas un Francijas kolēģiem, kas izvietoti Lietuvā, gaisa dispečeriem Apvienotajā gaisa spēku operāciju centrā un reģionālajos kontroles centros mēs demonstrēsim NATO apņemšanos kolektīvi atturēt un aizsargāt.»

Svinīgā misijas pārņemšanas ceremonija notiks rīt, 2. martā. Tajā piedalīsies aizsardzības ministrs Andris Sprūds, Gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masulis un NATO Apvienotā gaisa operāciju centra Ūdemā komandieris ģenerālmajors Harolds van Pī.

Jāatgādina, gaisa patrulēšana no Igaunijas bāzes tika īstenota kopš 2014. gada līdz brīdim, kad bāze devusies remontā, nododot savus pienākumus Lielvārdei. Savukārt no Šauļu aviobāzes tā turpinās kopš 2004. gada, kad Baltijas valstis tika uzņemtas NATO aliansē. Pašlaik līdztekus Vācijas iznīcinātājiem Eurofighter Typhoon, kas strādā no Lielvārdes, NATO gaisa patrulēšanas spējas Baltijas debesīs no Šauļiem Lietuvā nodrošina beļģu Gaisa spēku lidmašīnas F-16 un franču Mirage 2000-5.

Krievijai turpinot karu Ukrainā, Baltijas valstīs izvietotie sabiedroto iznīcinātāji ne tikai reaģē uz Krievijas militāro lidaparātu nelikumīgu ielidošanu Baltijas valstu gaisa telpā, bet arī patrulē gaisa telpā Krievijas un Baltkrievijas robežas tuvumā.