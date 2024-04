Lielvārdē startē riteņbraucēju pasākums

Mīt pedāļus var jebkur pasaulē



Kā stāsta Dainis Bērziņš, pirmais pasākums šā projekta ietvaros notika jau pirms Covid-19 uzliesmojuma. Kamēr bija pandēmija, šādas veloaktivitātes, saprotams, nācās piebremzēt, bet jau pagājušajā gadā šī iniciatīva tika atjaunota un tagad atgūst savu otro elpu. Rīkotājam ir nodoms «Ripo un dari» nākotnē padarīt par ikgadēju pasākumu.



Tā galvenais uzdevums ir mazliet izvilināt cilvēku no komforta zonas, palīdzēt viņam nomainīt ikdienas rutīnu. Piemēram, braukt līdz vilciena stacijai nevis ar auto, bet ar velosipēdu, vai tamlīdzīgi.



Dainis Bērziņš ir šīs idejas autors un lolotājs, un viņš cenšas «Ripo un dari» izplatīt ne tikai Ogres novadā, bet arvien tālāk – dažādi popularizējot un iesakot citiem cilvēkiem. Viņš arī pats regulāri min pedāļus, teiksim, braucot no mājām Lielvārdē uz darbu Ogrē un atpakaļ, kas ir apmēram 50 kilometru. Tiesa, nedara to katru dienu, bet kad ir piemēroti laikapstākļi. Viņš atzīst, ka ir sezonas braucējs, jo uzskata, ka ziema jāveltī citiem priekiem – slēpošanai, slidošanai. Tādēļ riteņbraukšanas pasākumiem koncentrējas siltajā gadalaikā.



Būs vajadzīga aplikācija



"Ripo un dari" piesaista cilvēkus arī ar iespēju sacensties, kas palīdz vairot motivāciju un izvirzīt augstākus mērķus šo sacīkšu dalībniekiem. Lai interesenti varētu piedalīties šajā braucienā un būtu iespējams objektīvi vērtēt katra paveikto, nepieciešams reģistrēties, nosūtot e-pastu uz adresi ar norādi pieteikties uz "Ripo un dari" divu mēnešu pasākumu. Reģistrējoties pirmoreiz, jānorāda vārds, uzvārds, vecums un kontakttālrunis saziņai. Dalības maksa ir tikai vienu reizi – uz abiem mēnešiem.



Pēc tam katrs velobraucējs var ikdienā braukt jebkurā vietā Latvijā vai citur pasaulē, vienalga kur viņš atrodas – Francijā, Itālijā vai Āfrikā. Vien nepieciešams reģistrēt savu rezultātu kādā no pieejamajām sporta aplikācijām un katru pirmdienu nosūtīt organizatoriem nedēļas kopsavilkumu, kurā var redzēt nobraukto kilometru daudzumu. Visi reģistrētie dalībnieki tiks pievienoti WhatsApp grupai, kuras ietvaros notiks datu pārsūtīšana, komunikācija, dalībnieki varēs apspriesties un apmainīties viedokļiem.

Dainis Bērziņš uzsver, ka savu nobraukto kilometru reģistrācija ir vienkārša. Pietiek ar piemērotas sporta aplikācijas (pēc statistikas, tādas esot uzstādītas jau 80% iedzīvotāju telefonos) instalēšanu viedtālrunī, un tālākais jau ir elementārs – nospied podziņu, kad sāc braukt, un vēlreiz, kad beidz. Nobraukto kilometru skaits tiek uzskaitīts automātiski.



Šāda reģistrācija nepieciešama, lai nodrošinātu godīgas sāncensības principu. Kā teikts, cilvēks var braukt ar riteni jebkur pasaulē un reģistrēt savu veikto distanci. Šī sporta aplikācija ir nepieciešama tādēļ, lai rīkotāji varētu pārliecināties, ka tāds cilvēks tiešām eksistē un savu uzrādīto kilometru skaitu patiešām ir nobraucis, nevis vienkārši atsūtījis izdomātu tēlu un rezultātu.



Sacensības ar sevi un citiem



Lai motivētu cilvēkus braukt ar velosipēdu arvien vairāk, katra veikto kilometru skaits katru nedēļu parādīsies kopējā rezultātu uzskaitē. Sieviešu un vīriešu rezultāti tiks rēķināti gan kopējā grupā, gan atsevišķi, lai, teiksim, sievietes varētu cīnīties arī savā daiļā dzimuma «čempionātā». Savukārt apbalvošana tiks veikta konkrētās grupās vīriešiem, sievietēm un bērniem. Dainis Bērziņš paskaidro, ka vecuma ierobežojuma nav un mazie var braukt kaut vai ar «dip-dapu», vien vecākiem jāpiefiksē, cik daudz mazais ar to notipinājis.



Tie, kas līdz "Ripo un dari" noslēgumam būs nobraukuši minimālo distanci (100 kilometru), tiks pie pārsteiguma balvas, par kuru sīkāk gan viņš nevēlējās stāstīt – tā sakot, lai pagaidām paliek noslēpums. Tāpat tos, kas būs pievārējuši šo distanci, gaida Daiņa paša rokām izgatavotas piemiņas medaļas.