Projekta galvenais mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.
Pašvaldība nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, bet piesaistītie ES fonda projekta līdzekļi ļaus attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru un padarīt vēl kvalitatīvāku aprūpes pakalpojumu pieejamību.
Ir izvērtēts, ka telpas laika gaitā ir nolietojušās, tādēļ ir nepieciešams telpu remonts. Lai nodrošinātu ēkas daļas ilgtspējību, projekta ietvaros tiks attīstīta poliklīnikas infrastruktūra: plānoti telpu un atjaunošanas darbi grīdas, sienas, griestu un santehnikas nomaiņai. Tādejādi, veicot remontu, Lielvārdes poliklīnikas ģimenes ārstu A.Kauliņas un L.Rancānes prakses kļūs pacientiem piemērotākas.
Pēc remonta pabeigšanas tiks veikta aprīkojuma iegāde atbilstoši projekta nosacījumiem. Pacientu uzgaidāmajās telpās tiks iegādāti krēsli un drēbju statīvi.
Projekta kopējās ir izmaksas ir 97 840.12 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 18 000.00 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālais attīstības fonds 15 300.00 EUR un valsts budžeta finansējums 1 620.00 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 1 080.00 EUR.
Remontdarbus veiks SIA “Rise -JE”, reģistrācijas Nr. 40103228176, kopējā būvdarbu līguma summa ir 95 869.12 EUR ar PVN. Būvuzraudzību nodrošinās IK “Raimonds Jansons”, reģistrācijas Nr. 40002174024. Līguma būvdarbu izpildes laiks tiek plānots 70 dienas.
Uz būvdarbu veikšanas laiku, var būt apgrūtināta pieeja to ārstu praksēm, kas atrodas remontējamā ēkas daļā. Lūdzam ar sapratni uztvert pārejošas neērtības.
Informāciju sagatavoja Miralda Ranga, Ogres novada attīstības un plānošanas nodaļas projekta vadītāja