Ceturtdiena, 09.10.2025 22:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 2. decembris, 2021 14:42

Lielvārdē tiek uzlabota ģimeņu ārstu prakšu infrastruktūra

lielvarde.lv
Lielvārdē tiek uzlabota ģimeņu ārstu prakšu infrastruktūra
Ceturtdiena, 2. decembris, 2021 14:42

Lielvārdē tiek uzlabota ģimeņu ārstu prakšu infrastruktūra

lielvarde.lv

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp Ogres novada pašvaldību un Centrālās finanšu līguma aģentūru, īstenojot Eiropas savienības fonda projektu Nr.9.3.2.0/20/A/088 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lielvārdes poliklīnikā A.Kauliņas un L.Rancānes ārsta praksēs,” Lielvārdes poliklīnikā, ēkas daļā ar kadastra Nr. 7413002055600 aizsāksies remonta darbi.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Pašvaldība nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, bet piesaistītie ES fonda projekta līdzekļi  ļaus attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru un padarīt vēl kvalitatīvāku aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Ir izvērtēts, ka telpas laika gaitā ir nolietojušās, tādēļ ir nepieciešams telpu remonts. Lai nodrošinātu ēkas daļas ilgtspējību, projekta ietvaros tiks attīstīta poliklīnikas infrastruktūra: plānoti telpu un atjaunošanas darbi grīdas, sienas, griestu un santehnikas nomaiņai. Tādejādi, veicot remontu, Lielvārdes poliklīnikas ģimenes ārstu  A.Kauliņas un L.Rancānes prakses kļūs pacientiem piemērotākas.

Pēc remonta pabeigšanas  tiks veikta aprīkojuma iegāde atbilstoši projekta nosacījumiem. Pacientu uzgaidāmajās telpās tiks iegādāti krēsli un drēbju statīvi.

Projekta kopējās ir izmaksas ir 97 840.12 EUR, no tām attiecināmās izmaksas  18 000.00 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālais attīstības fonds 15 300.00 EUR  un valsts budžeta finansējums 1 620.00 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 1 080.00 EUR.

Remontdarbus veiks SIA “Rise -JE”, reģistrācijas Nr. 40103228176, kopējā būvdarbu līguma summa ir 95 869.12 EUR ar PVN. Būvuzraudzību nodrošinās IK “Raimonds Jansons”, reģistrācijas Nr. 40002174024. Līguma būvdarbu izpildes laiks tiek plānots 70 dienas.

Uz būvdarbu veikšanas laiku, var būt apgrūtināta pieeja to ārstu praksēm, kas atrodas remontējamā ēkas daļā. Lūdzam ar sapratni uztvert pārejošas neērtības.

Informāciju sagatavoja Miralda Ranga, Ogres novada attīstības un plānošanas nodaļas projekta vadītāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?