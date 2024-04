Lielvārdē turpinās ielu pārbūve

Būvdarbu izpilde uz Rembates un Meža ielas ir aizkavējusies, jo ir radušies neparedzēti papildu darbi, kas savstarpēji jāsaskaņo. Tāpat būvuzņēmējs SIA "DSM Meistari" šī gada jūnijā novirzīja brigādes uz Rīgu, lai pabeigtu ielas būvdarbus uz Brasas tilta un citos objektos Rīgā, kas bija svarīgi, lai nodrošinātu transporta kustību Dziesmu un Deju svētku ietvaros. Visdrīzāk darbu izpildes termiņš šajās abās ielās tiks pagarināts līdz septembrim. Vakar, 25. jūlijā, Ogres novada pašvaldībā notika sanāksme, kurā piedalījās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un pašvaldības speciālisti, kā arī būvuzņēmējs "DSM Meistari" lai pārrunātu būvdarbu norisi. Būvuzņēmējs apņēmies darbus pabeigt līdz septembrim. Būvuzņēmējam tika uzdots līdz ceturtdienai nogreiderēt Rembates ielu.





Savukārt būvdarbu izpilde Stacijas un A. Pumpura ielā notiek atbilstoši būvdarbu grafikam, taču šajās ielās ir radušies neparedzēti papildu darbi, tāpēc būvdarbu izpilde tiks pagarināta. Stacijas ielā jūlija sākumā tika atklāts defekts ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbūvētajai kanalizācijas sūkņu stacijai. Uzņēmējs varēja turpināt darbus tikai pēc defekta novēršanas. Savukārt A. Pumpura ielā tika mainīti tehniskie risinājumi un jāveic izmaiņas projektā. Tomēr jau šajā nedēļā Stacijas ielā ir paredzēts ieklāt asfalta apakškārtu, tuvākajā laikā arī A. Pumpura ielā tiks ieklāta asfalta apakškārta.





Uzvaras ielā būvdarbi ir pabeigti un tiek gatavoti dokumenti objekta nodošanai ekspluatācijā.





"Joprojām turpinām cīnīties ar būvniekiem par to, lai darbi tiktu izpildīti laicīgi. Diemžēl jau sākotnēji bija daudz neskaidrību tieši no projekta vadības puses. Objektos strādā trīs dažādi uzņēmēji, taču nav galvenā atbildīgā būvnieka, un tas rada problēmas projekta īstenošanā. Mēs saprotam, ka šo ielu sakārtošana ir ļoti nozīmīga Lielvārdes iedzīvotājiem, tāpēc darām visu iespējamo, lai problēmas risinātu pēc iespējas ātrāk. Ceram, ka tuvākajā laikā šīs ielas tiks pabeigtas un beidzot Lielvārdes iedzīvotāji varēs braukt sakārtotā vidē," norāda E. Helmanis.





Projekta "Ielu seguma pārbūve Lielvārdē, Ogres novadā" ietvaros tiek pārbūvēts ielas segums piecām Lielvārdes ielām:





Rembates ielas posmā no Stacijas ielas līdz Uzvaras ielai būvdarbus veiks SIA “DSM Meistari”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “BaltLine Globe”;



Stacijas ielas posmā no Rembates līdz Liepu ielai būvdarbus veiks SIA “MT Sēta”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “H2R”;



Andreja Pumpura ielas posmā no Rembates ielas līdz Zaļajai ielai būvdarbus veiks SIA “AB-rent”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “H2R”;



Meža ielas posmā no Rembates ielas līdz Katoļu baznīcai būvdarbus veiks SIA “DSM Meistari”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Geo Consultants”;



Uzvaras ielas posmā no Rembates ielas līdz Liepu ielai un gājēju ietves izbūve Uzvaras ielā posmā no Rembates ielas līdz Lauku ielai būvdarbus veiks SIA MT Sēta”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “ANITA29”.



Būvprojektu izstrādāja SIA “Vertex projekti", kas arī veiks projekta autoruzraudzību. Visu piecu projektu būvdarbu līgumu kopējā summa ir 3 712 008 EUR ar PVN. Kopējais pārbūvējamo ielu posmu garums 4124 metri.





Būvdarbu ietvaros tiek veikta ielas braucamās daļas pārbūve, nobrauktuvju izbūve uz pieguļošajiem īpašumiem, kopīga gājēju un velosipēdistu ceļa ar bruģa segumu izbūvi, sakārtota lietus ūdens novadi, apgaismojuma izbūvi uz gājēju pārejām, atjaunot auto stāvlaukumu Stacijas ielā 20B un izveidot tajā video novērošanas sistēmu.





