Būvdarbu laikā veikta teritorijas sakopšana, jauna ielas posma atzara izbūve, jaunas elektrolīnijas izbūve, lai sakārtotu infrastruktūru un uzlabotu satiksmes drošību.
Kopējās ielas posma izbūves izmaksas ir 314 914,91 EUR, tajā skaitā 198 000 EUR ir Valsts kases aizdevums. Izbūves darbus plānots pilnībā pabeigt līdz šī gada 31.jūlijam.
Jau informējām, ka projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūve pirmsskolas izglītības nodrošināšanai” ietvaros paredzēta ielas posma izbūve un jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība pie Lielvārdes pamatskolas, nodrošinot modernu mācību vidi un mūsdienīgas telpas 160 novada bērniem.