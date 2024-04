Lielvārdē veikta Daugavas tauvas joslas apsekošana

Ogres novada būvvaldes vadītāja Laura Kriviša-Budnika norāda, ka kopumā Lielvārdes pilsētā konstatētais atbilst prognozētajam. Pozitīvi vērtējams, ka vairāki zemes īpašnieki ir ņēmuši vērā aizrādījumus un nožogojumus demontējuši. Tomēr, veicot apsekošanu, tika konstatētas arī jaunas ēkas, kuru līdz šim Daugavas tauvas joslā nebija, tāpat upes malā tika konstatēts grausts. Vairākiem nožogojumiem no Daugavas akvatorija nevarēja noteikt attālumu, kā arī pie tiem nevarēja nokļūt no sauszemes puses. Šādos gadījumos zemes īpašnieki tiks uzrunāti par iespēju apsekot teritoriju, lai varētu izvērtēt nožogojuma atbilstību likumā noteiktajām prasībām un noteiktu turpmākās darbības. Tika konstatētas arī tuvu Daugavai uzbūvētas privātmājas – tik tuvu, ka tauvas josla iet caur mājas pagalmu, ko īpašnieki vēlas norobežot. Būvvaldes vadītāja vēlreiz atgādina – tauvas joslai jābūt brīvi pieejamai neatkarīgi no tā, cik tuvu tā atrodas privātmājai.

“Šobrīd ir savākti dati, kuri tagad tiks apstrādāti – noskaidroti zemes īpašnieki, izvērtēts, vai uzbūvētie objekti ir saskaņoti, precizēti to attālumi no upes u.c. Ņemot vērā, ka Daugavā ūdens krasta līnijas augstums ir mainīgs, dažkārt nevar precīzi noteikt, kur tieši sākas tauvas josla. Šādos strīdīgos gadījumos tiks izpētīti gan zemes robežu plāni, gan zemesgrāmatas, kuros tauvas joslai jābūt atzīmētai kā apgrūtinājumam.”

Ogres novada būvvalde kopā ar Ogres novada pašvaldības policiju Daugavas tauvas joslas apsekošanu turpinās arī citās novada pilsētās – Ķegumā, Ogrē, Ikšķilē.

Ogres novada būvvaldes vadītāja norāda, ka Ogres novada teritorijā ir vairāk nekā 20 upju, kuru garums pārsniedz 10 km. Daugavas garums novada teritorijā vien ir vairāk nekā 50 km, savukārt Ogres upes garums pārsniedz 100 km. Ņemot vērā lielo upju skaitu, prioritāri tiks veikta tauvas joslu apsekošana pilsētās, taču pēc tam apsekošana notiks arī pagastos. Pēc Daugavas tauvas joslas apsekošanas pabeigšanas tiks uzsākti Ogres upes tauvas joslas apsekošanas darbi.