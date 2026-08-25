Noskaidrots, ka iepriekš sievietes paziņam uz vienu diennakti bija piemērota policijas nošķiršana, taču tās termiņš jau bija beidzies. Sieviete iesniegusi tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību, bet tiesas lēmumu vēl nav saņēmusi. Viņai ieteikts atkārtoti vērsties tiesā. Policisti telefoniski sazinājās arī ar sievietes paziņu un izskaidroja viņam tiesisko regulējumu. Tobrīd sievietei apdraudējums nepastāvēja un turpmāka policijas palīdzība nebija nepieciešama.
Otrdiena, 25. augusts, 2026 08:17
Lielvārdē vīrietis bez atļaujas fotogrāfē un terorizē kādu sievieti
12. augustā ap pulksten 22 policijā saņemts izsaukums uz Ziedu ielu Lielvārdē, kur sieviete ziņoja par vīrieti, kurš viņu terorizējot, nākot privātīpašumā un fotografējot. Policistu ierašanās brīdī vīrietis jau bija devies prom.