Kopš 2018.gada Lielvārdes novadā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā". Tā ietvaros pastāvīgi tiek īstenoti bezmaksas sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi. Aizvadītajā gadā Lielvārdes novada pašvaldības speciālisti parūpējušies, lai īstenotajām aktivitātēm būtu nodrošināts turpinājums – tika parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un pagarināts pirmās atlases kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas periods līdz 2023.gada 31. decembrim. Tādējādi tiks apgūts papildus finansējums 78 313.00 EUR apmērā un īstenoti vēl 369 pasākumi.
Kopā kopš 2018.gada īstenotajās aktivitātēs piedalījušies vairāk kā 4000 apmeklētāji, tomēr projekta mērķauditorija, kam piesakoties ir priekšroka, ir iedzīvotāji, kam finansiālu, attāluma vai citu aspektu dēļ varētu būt grūtības apmeklēt šāda veida pasākumus citur. Tāpat jāpiebilst, ka, organizējot pasākumus, kā prioritāras tika izvēlētas šādas atbalstāmās veselības jomas – sirds un asinsvadu slimības, onkoloģiskās slimības un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) veselība.
"Ņemot vērā pašvaldības rīcībā esošos datus par tik plašu nodarbību apmeklētāju skaitu, redzams, ka mums visapkārt ir enerģiski cilvēki, kuri novērtē savas veselības nozīmi. Mazkustīgs dzīvesveids ir daudzu mūsdienu cilvēku problēma – tas saistīts gan ar ikdienu darbā, gan arī ar vispārēju emocionālu nogurumu un stresu, kā rezultātā ir grūti saņemties un doties izkustēties. Šis projekts un tā ietvaros notiekošās nodarbības ir labs veids atjaunot iekšējās spēka un enerģijas rezerves, kā arī līdzsvarot gan fizisko, gan emocionālo veselību. Rūpējieties par sevi un saviem mīļajiem un esiet veseli," novēl Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.
Dalībai pasākumos tika uzrunāti dalībnieki no dažādām mērķa grupām, ietverot visas novada skolas, pirmskolas izglītības iestādes, bērnus, jauniešus, invalīdu biedrību, dienas centra apmeklētājus, seniorus, grūtnieces, jaunās ģimenes un citus novada iedzīvotājus. Tāpat nodarbības tiek plānotas vienmērīgi, lai tās būtu pieejamas visiem novada iedzīvotājiem.
Kā stāsta Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašuma pārvaldības nodaļas projektu vadītāja Miralda Ranga, no pērn projekta ietvaros organizētajām aktivitātēm vispieprasītākās esot bijušas vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā, peldēšana, kā arī zumbas nodarbības. Uz zumbas nodarbībām vien šī gada janvārī esot pieteikušies 140 dalībnieki, taču šobrīd, ņemot vērā valstī pastāvošos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, pasākumi, tostarp arī ļoti pieprasītās zumbas nodarbības, netiek īstenoti.
Projekta kopējās izmaksas ir 193 672.00, no tām Eiropas Savienības fondu ieguldījums ir 164 621,20 EUR un valsts finansējums 29 050.80 EUR.